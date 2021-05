Dépôt des listes pour les régionales, pas de répit entre Israël et le Hamas, prudence avant la réouverture... Les informés du lundi 17 mai

Jean-François Achilli présente les informés de franceinfo. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Les thèmes :

- Retour sur le drame d'Ivry : le meurtre de Marjorie par un adolescent de 14 ans a démarré sur les réseaux sociaux. Existe-t-il une réponse ?

- Le dépôt des listes pour le 1er tour des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin : 14 ministres en piste, l’hypothèse d’un remaniement à la sortie. La stratégie d'Emmanuel Macron face au RN. Les Hauts-de-France et le pari de la réélection de Xavier Bertrand. L’enjeu du RN en PACA.

- Israël - Gaza : l’impasse de la violence et la diplomatie en action. Al Sissi à Paris. Tentative de médiation après l'échec de l'ONU.

- Nouvelle étape du déconfinement, J-2 : le soulagement des Français. Sommes-nous prêts ? L’épidémie en net recul. Les indicateurs au vert. Sanofi annonce enfin son vaccin.

- Avec Jean-Hervé Lorenzi : notre journée sur franceinfo.fr ce mardi, consacrée à la Finance et la sortie de crise, avec lecercledeseconomistes.fr, boursorama.com & lopinion.fr

Les invités :

Roselyne Febvre, cheffe du service politique de France 24

Nora Hamadi, journaliste présentatrice de Vox Pop sur Arte

Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien - Aujourd’hui en France

Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, partenaire de notre journée sur franceinfo.fr ce mardi, consacrée à la "Finance et la sortie de crise", avec lecercledeseconomistes.fr, boursorama.com & lopinion.f