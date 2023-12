Les fêtes responsables : pensez aux emballages cadeaux réutilisables

Dans son bureau, Véronique, de l'Atelier Lutèce a beaucoup de tissus, tous destinés à emballer des cadeaux. "Je vous ai sorti des tissus : il y a un petit peu le côté pailleté, ce qui rappelle Noël. Bien sûr, tous sont en coton !", s'enthousiasme Véronique qui propose des ateliers pour apprendre le pliage japonais Furoshiki.

Elle explique comment plier et rabattre le tissu qui peut être utilisé pour emballer toutes sortes de cadeaux : des livres, des chaussures... "C'est comme le pliage papier. Ce qu'il faut, c'est bien sûr toujours retravailler les côtés, que ça soit propre", détaille Véronique. Puis le pliage se termine par un nœud sur le dessus, plus besoin de scotch. Un paquet-cadeau "vraiment responsable", selon Véronique. "Votre tissu, vous allez pouvoir l'utiliser plein de fois finalement. Justement, pour Noël, on déballe une fois son cadeau et puis on jette le papier que vous n'allez pas pouvoir réutiliser. Alors que là vous n'allez pas le déchirer", explique-t-elle.

Se resservir du tissu

Cette technique du furoshiki commence à faire des adeptes. Laurence l'a adoptée il y a deux ans. "Le 26 décembre, quand on va à la poubelle jaune et qu'on jette des mètres cubes de papier, ça fait mal au cœur. Ce que je cherche surtout, c'est le motif et ce qui compte, c'est que ce tissu resserve", affirme cette mère de trois enfants qui fait maintenant ses emballages elle-même. Tous les types de tissus conviennent. Pour les novices, il faut penser à la taille, choisir un tissu suffisamment grand pour réussir à couvrir entièrement le cadeau.