Les fêtes responsables. Apprendre à faire sa bougie soi-même

Créer sa bougie pour la mettre sur la nappe de son repas de fête, c'est l'idée de Caroline Stackler, créatrice à Paris. Elle propose des ateliers sur la plateforme wecandoo. "Moi, j'utilise de la cire végétale de soja pour faire les bougies, explique Caroline Stackler. On fait fondre la cire au bain-marie dans un premier temps. Une fois que la cire a fondu, il faut attendre qu'elle refroidisse à une certaine température pour rajouter le parfum. Ensuite, il faut bien mélanger. Il y a aussi la possibilité de pigmenter pour colorer la cire et ensuite on va lentement verser la cire dans l'objet après avoir placé la ou les mèches au fond de l'objet."

La cire fondue peut être versée dans un ancien vase, un verre ou tout autre objet à recycler. Et durant cette période de fêtes, les formes, comme les odeurs de la bougie peuvent s'adapter.

"Là j'ai un parfum qui s'appelle balade boréale, qui est autour du pin et de l'ambre, reprend Caroline Stackler. C'est une odeur qui rappelle vraiment bien la forêt, le sapin qui en même temps très chaleureuse. Pour la forme de la bougie, vous pouvez tout à fait acheter des moules et vous pouvez jouer là-dessus. Autour de Noël, il y a des sapins, des étoiles, des pommes de pin qui se prêtent bien aussi au moment des fêtes."

Une solution plus écologique et plus économique

Il ne vous reste plus qu'à craquer une allumette pour allumer votre bougie plus durable que si vous alliez l'acheter dans un magasin. "Quand on fait soi-même ses bougies, souligne Caroline Stackler, on peut reremplir les contenants. Alors que la plupart du temps, une fois que la bougie est terminée, on jette le contenant alors qu'on pourrait très bien le réutiliser. C'est à la fois plus responsable et plus économique."

à lire aussi Les fêtes responsables. Emprunter la vaisselle et les décorations plutôt que les acheter

La cire de soja utilisée ici coûte moins de 10 € le kilo dans le commerce. La plateforme wecandoo propose d'autres ateliers pour créer sa décoration soi-même, comme les décorations d'assiettes pour les repas de fêtes.