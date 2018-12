Les enfants des livres, spéciale "Pépites 2018"

Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil (SLPJ 2018)

Lors du 34ème Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil (du 28 novembre au 3 décembre 2018) sur le thème de "Nos futurs", ont été décernés les Prix des "Pépites" par catégorie (BD, Livre Illustré, Roman) mais aussi la "Pépite d'Or".

Deux Laborantins du Labo des histoires étaient jurés pour deux catégories différentes des Pépites : Rayan, 11 ans, pour la catégorie BD et Lola, 13 ans, pour la catégorie Roman.

La Pépite Roman 2018

Six romans étaient en compétition :

Les Amours d’un fantôme en temps de guerre, Nicolas de Crécy, Albin Michel

L’Enfant de poussière, Patrick K. Dewdney, illustrations Fanny Étienne Artur, Au Diable Vauvert

Happa No Ko, le peuple de feuilles, Karin Serres, Le Rouergue

La Peau de mon tambour, Marie Sellier, Éditions Thierry Magnier

Shorba, l'appel de la révolte, l’Appel de la révolte, Gaspard Flamant, Sarbacane

Ueno Park, Antoine Dole, Actes Sud Junior

La Pépite Roman a été décernée à :

L’Enfant de poussière, de Patrick K. Dewdney, illustrations Fanny Étienne Artur, éditions Au Diable Vauvert

Dans un monde fantastique, Syffe est un jeune orphelin qui vit de menus larcins. Un jour il est accusé de meurtre et doit fuir. Il n'a pas d'autres solutions que de devenir un enfant-espion sous les ordres de la première lame Hesse.

Lola a aimé ce roman qui nous transporte dans un univers fantastique et dans un style Moyenâgeux palpitant. Et, ce qu'il y a de bien, c'est que le deuxième tome de ce Cycle de Syffe est déjà sorti, il s'intitule La peste et la vigne. Cette véritable Saga devrait compter pas moins de 7 tomes au total !

La Pépite BD 2018

Six BD étaient en compétition :

Claude et Morino, Adrien Albert, L’école des loisirs

Crevette, Élodie Shanta, La Pastèque

L’Été fantôme, Élizabeth Holleville, Glénat

Un gentil orc sauvage, Théo Grosjean, Delcourt

Junk Food Book, Noémie Weber, Gallimard Bande dessinée

Le Super Week-end de l’espace, Gaëlle Alméras, avec la coll. d’Hélène Courtois, Maison Georges

La Pépite BD est attribuée à :

Un gentil orc sauvage, deThéo Grosjean, éditions Delcourt

Rayan, 11 ans, faisait donc parti du Jury et vous dit tout dans cette vidéo sur cette Pépite.



La Pépite Livre illustré 2018

Six livres illustrés étaient en compétition :

À travers, Tom Haugomat, Éditions Thierry Magnier

Duel au soleil, Manuel Marsol, L’Agrume

Jouer dehors, Laurent Moreau, Hélium

Nous étions dix, Nine Antico, Albin Michel

Panthera tigris, texte Sylvain Alzial, Illustrations Hélène Rajcak, Rouergue

Le Tracas de Blaise, texte Raphaële Frier, Illustrations Julien Martinière, L’Atelier du Poisson Soluble

La Pépite Livre illustré revient à :

Duel au soleil, Manuel Marsol, L’Agrume

Tout est prêt pour le duel entre le cow-boy et l'indien. Et pourtant, une série de contre-temps va venir bouleverser les deux ennemis...

Un album aux couleurs vives, un bien joli hommage au Western et plein d'humour !

La Pépite d'Or

Le Tracas de Blaise, texte Raphaële Frier, Illustrations Julien Martinière, L’Atelier du Poisson Soluble

Il met en scène un adulte qui se débat dans son quotidien stressant. Heureusement son ours en peluche veille sur lui la nuit. Mais voilà qu'un beau matin Blaise découvre avec stupéfaction que des poils ont poussés sur ses pieds ! Une lente métamorphose est en train de s'opérer pour l'amener vers une autre vie...

Un livre très joliment illustré qui fait réfléchir sur la vie et l'environnement.

Le Labo des histoires

Lola, 13 ans, et Rayan,11 ans, sont inscrits au Labo des histoires de Paris dirigé par Marine Noé. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Joseph Joffo

L'auteur parisien est décédé cette semaine, à l'âge de 87 ans, le 6 décembre 2018.

Un sac de billes, raconte son histoire. Celle de deux frères adolescents juifs, Maurice et Joseph, qui doivent fuir la zone occupée pour échapper aux rafles pendant la guerre.

Un livre à lire ou à relire :

"Parmi les témoignages sans nombre consacrés aux temps maudits, celui-là est unique, par la nature de l'expérience, l'émotion, la gaieté, la douleur enfantine. Et conté de telle manière que l'aventure saisit, entraîne, porte le lecteur de page en page et jusqu'à la dernière ligne."

Joseph Kessel