Les enfants des livres. Spécial fêtes : regardez la vidéo de Jean et offrez des livres !

Offrir des livres, c'est offrir du rêve ! (GETTY IMAGES)

C’est encore un peu les fêtes dans Les enfants des livres et il y a encore des cadeaux à lire !

Pour Lilou

Alexandre a choisi le roman de l’un des rois du frisson, Stephen King, intitulé Les yeux du dragon, paru aux éditions Flammarion (janvier 2016, à partir de 12 ans).

"Les yeux du dragon", Stephen King (EDITIONS FLAMMARION)

Lilou a aussi reçu le roman tout frais et tout joli de Marie Pavlenko, paru chez Flammarion (janvier 2019), et qui s’intitule Un si petit oiseau.

"Un si petit oiseau", de M. Pavlenko (EDITIONS FLAMMARION)

Pour Alexandre

Lilou a choisi Charisma de Jeanne Ryan (par l’auteure d’Addict, le roman à l’origine du film Nerve), qui vient d’être réédité chez Robert Laffont (juin 2018).

"Charisma", de Jeanne Ryan (EDITIONS ROBERT LAFFONT)

Alexandre, curieux de tout, a aussi reçu C’est comment ailleurs ? de Gérald Roux, journaliste à France Info. Ce livre-atlas permet d’ouvrir des fenêtres sur le monde en répondant à des questions originales et insolites.

"C'est comment ailleurs", de G. Roux (EDITIONS FRANCE INFO / AUTREMENT)

La vidéo de Jean

Jean, 14 ans, présente Histoires de France en 100 planches illustrées de Nayel Zeaiter, éditions de La Martinière Jeunesse.

Les enfants des livres ont aussi aimé

Les sept couronnes de Westeros et le règne des Targaryen, ça vous dit quelque chose ? Pour retrouver tout l'univers de la série Game of thrones, voilà Feu et sang, de George R.R Martin, paru aux éditions Pygmalion (novembre 2018).

"Feu et sang", de G. R.R. Martin (EDITIONS PYGMALION)

Alors que la Chine a réussi à poser une sonde sur la face cachée de la Lune, voici un petit livre charmant dans le thème, pour les plus petits, à partir de 6 ans. Une histoire de souris bien téméraire qui voudrait aller sur la lune, car, c'est bien connu, la lune est pleine de trous... un vrai gruyère ! Il s'agit de Chère Bertille... et la lune en gruyère de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert, aux éditions L'école des loisirs (janvier 2019).

"Chère Bertille... et la lune en gruyère", C. Mélois & R. Spiessert (EDITIONS L'ECOLE DES LOISIRS)

Le Labo des histoires

Lilou, 16 ans, et Alexandre, 17 ans, sont laborantins au Labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.