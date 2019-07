Les enfants des livres. Rencontre avec Grégoire Vallancien, auteur de la série "Jules et Sarah"

"Jules et Sarah. Enquête à Hong Kong" de G. VALLANCIEN (EDITIONS ZTL)

Les enfants des livres avec Grégoire Vallancien et Mira (franceinfo/ RADIO FRANCE)

Le Pic Victoria, Kowloon, Aberdeen... On profite de l'été pour vous emmener à Hong Kong, grâce à Mira, 12 ans, et à l'auteur de la série Jules et Sarah, Grégoire Vallancien. Cette série est parue aux éditions ZTL - ZéTooLu, une toute jeune maison d'édition qui propose des ouvrages spécialisés pour la jeunesse. Elle s'adresse aussi bien aux lecteurs débutants, aguerris, allophones, dyslexiques ou ayant des troubles de l'attention. Jules et Sarah. Enquête à Hong Kong, est un petit polar, à lire à partir de 8 ans,qui permet de découvrir la ville aux plus de six mille gratte-ciels et d'aborder le sujet du trafic d'animaux sauvages.

Un voyage qui n'est pas de tout repos !

Jules et Sarah ont gagné un voyage pour Hong Kong et c'est leur tante Ursula qui leur fait découvrir son île. Là-bas elle travaille pour SOS animaux, une association qui se bat contre le trafic d'animaux sauvages. Comme elle le dit elle-même, "c'est dangereux de défendre les animaux, c'est un combat !". Or un soir, Ursula est enlevée par de mystérieux ravisseurs. Commence alors, pour Jules et Sarah, une véritable enquête pleine de dangers à travers Hong Kong pour retrouver leur tante adorée.

Le deuxième tome de Jules et Sarah s'intitule Course-poursuite à Hollywood (mars 2019). Cette fois-ci Jules et Sarah sont en vacances à Los Angeles avec leur cousine Betty où la star de cinéma Paméla Johnson a mystérieusement disparu ! Des plages aux studios d’Hollywood, Jules et Sarah sont plongés dans une nouvelle enquête périlleuse qui les ramènera soixante ans auparavant, lors du tournage du film Singin' in the Rain...

Et voici un petit scoop pour le thème du troisième tome à venir...

Le labo des histoires

Mira, 12 ans, est laborantine au labo des histoires de Versailles. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.