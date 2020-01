Les enfants des livres. Rayan et Eugénie montent sur le ring avec "Cassius"

Mohamed Ali lors d'un entraînement à Munich (Allemagne), le 15 mai 1975. (ISTVAN BAJZAT / DPA / AFP)

Eugénie (14 ans) et Rayan (12 ans) présentent Cassius, le destin exceptionnel de Mohamed Ali, de Catherine Locandro, éditions Albin Michel, Litt’. À lire à partir de 13 ans.

"The greatest"

La vocation pour la boxe commence très jeune pour Cassius Clay, à l’âge de 9 ans, quand on lui vole son vélo. Il veut apprendre à se défendre et entend parler de cours de boxe. Champion olympique à 18 ans, champion du monde à 22 ans. 61 combats, 56 victoires. Il est le "king of the ring", il a un parcours sportif de légende !

Dans ce roman, c’est surtout de son enfance et de ses jeunes années dont il est question. Mais il n’y a pas que cela. On y apprend que Cassius combat avec les poings et aussi avec les mots. Il est vraiment dur avec ses adversaires avant les matchs et sait comment les déstabiliser par des paroles piquantes. Il adorait aussi écrire des poèmes, certains disent même de lui que c’est l’un des inventeurs du rap…

"Cassius, le destin exceptionnel de Mohamed Ali", de C. Locandro (ALBIN MICHEL LITT')

L'homme engagé

Il est né en 1942 et passe son enfance à Louisville, dans le Kentucky. Dans cette Amérique des années 50, c’est l’époque de la ségrégation : dans les bus, à l'école, dans les magasins… il vit le racisme au quotidien. Il n’aura de cesse de se battre pour les droits civiques des noirs et contre toute forme de racisme.

Autre évènement marquant dans sa vie, il se convertit à l’islam et change son nom de baptême, "son nom d’esclave", comme il le dit lui-même, celui de Cassius Clay, par celui de Mohamed Ali. Il refuse de faire la guerre du Vietnam argumentant qu’ "aucun vietnamien ne l’a jamais traité de noir". Le ring lui sera refusé pendant quelques années, il sera déchu de son titre de champion, qu'il retrouvera à l’âge de 32 ans. En 2005, il reçoit la médaille de la Paix, au nom de l'Organisation des Nations unies "pour son engagement en faveur du mouvement américain contre la ségrégation et pour l'émancipation culturelle des Noirs à l'échelle mondiale".

Atteint de la maladie de Parkinson, il meurt à l’âge de 74 ans, le 3 juin 2016.

Chanson pour illustrer cette chronique I am the greatest, par Cassius Clay (Columbia Records1963)

A voir, à lire ou à relire...

Cela ne vous aura pas échappé, vient de sortir sur grand écran le film Les Filles du docteur March, de Greta Gerwig, avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern, Meryl Streep, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Louis Garrel.

L'histoire se passe dans le Massachussetts pendant la guerre de Sécession. C'est celle de quatre soeurs aux personnalités bien différentes, Meg, Beth, Amy et Jo, qui sont amenées à aider leur mère pendant l'absence du père, parti se battre. Dans ce roman autobiographique, l'auteure apparaît sous les traits de l'espègle Jo, écrivaine en herbe et féministe avant l'heure.

Pour relire ce fameux texte de Louisa May Alcott, L'école des loisirs propose deux versions :

La version abrégée du roman par Malika Ferdjoukh, avec les héroïnes du film en couverture.

"Les quatre filles du docteur March", de L.M Alcott, texte abrégé (L'école des loisirs, Classiques)

Il y a aussi la version illustrée : Les quatre filles du docteur March traduite et abrégée par Malika Ferdjoukh et illustrée par Thomas Gilbert.

"Les quatre filles du docteur March" de LM Alcott, illustré par T. Gilbert (L'école des loisirs, Illustres classiques)

Et enfin, la version intégrale, Les quatre filles du docteur March de Louisa May Alcott, traduite par Nathalie Zimmermann, aux éditions Pocket Jeunesse. A lire à partir de 10 ans.

"Les quatre filles du docteur March", de L.M Alcott (EDITIONS PKJ)

À noter dans l'agenda

Samedi 18 janvier 2019 on fête la quatrième éditions de la Nuit de la lecture, sur le thème "les partages", dans les bibliothèques, les librairies, les musées, les salles de spectacle, les centres culturels, les établissements scolaires et universitaires, les hôpitaux…

Organisé par le ministère de la Culture, l’événement a pour ambition, depuis sa création, de célébrer, partout et pour tous, le plaisir de lire. Avec près de 6 000 animations gratuites, vous en trouverez bien une proche de chez vous !

Tout le programme est à retrouver ici.