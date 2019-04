Les enfants des livres. "Le silence de Rose" d'Isabelle Laurent, le coup de cœur de Salomé et Chiara

"Le silence de Rose", de I. Laurent (EDITIONS ARTEGE JEUNESSE)

En écho à la journée de sensibilisation à l'autisme, mardi dernier, 2 avril, ce roman est l'occasion pour Salomé, 13 ans, de présenter Le silence de Rose, d'Isabelle Laurent, paru aux éditions Artège Jeunesse (juin 2018). Une histoire qui permet justement de sensibiliser à la différence, à l'ouverture aux autres, et surtout d'"entrer dans le monde des autistes par l'intermédiaire d'une jeune adolescente.

La belle et mutique Rose est autiste Asperger

Malgré ce handicap, son frère Théophane insiste pour qu'elle puisse participer à la vie de l’école. Dans cette démarche, ils seront aidés et soutenus par une professeure appelée "Mademoiselle", très ouverte et compréhensive. Il faut dire qu'elle-même est autiste et a réussi à surmonter les complications pour parvenir à exercer son métier.

À chacun des chapitres de l’histoire, la parole est donnée à l’un des personnages. Ils se dévoilent donc peu à peu, révélant chacun une part de leur mystère, ou un douloureux secret, comme c'est le cas de Tom.

Le prix des lycéens au Festival BD à Bastia

Prix des Lycéens BD Bastia 2019 (Nicolas Germani/Festival BD Bastia/Una Volta)

Il y avait trois BD dans la sélection officielle de ce prix :

- Spirou, l'espoir malgré tout, d'Emile Bravo, éditions Dupuis (octobre 2018)

- Les oubliés de Prémontré, de Jean-Denis Pendanx et Stéphane Piatzszek, éditions Futuropolis (mai 2018),

- et Claudine à l'école, éditions Gallimard BD (mars 2018).

Vous pouvez (ré) écouter Théophile, 14 ans, présenter Spirou, l'espoir malgré tout et Les oubliés de Prémontré, dans Les enfants des livres (31 mars 2019).

Le prix des lycéens 2019 BD à Bastia a été remporté cette semaine par Les oubliés de Prémontré.

Chiara, 16 ans, nous parle de son expérience comme membre du jury et de ce prix des lycéens 2019.

LES ENFANTS DES LIVRES - Festival BD à Bastia. CHIARA, 16 ans

Et d'autres idées pour lire

Pour les plus petits

Une toute nouvelle collection d'albums, Les émotions de Moune, écrite par Cécile Alix, auteure jeunesse, illustrée par Claire Frossard et avec la participation de Florence Millot, psychologue, vient de paraître aux éditions Magnard Jeunesse (mars 2019).

Apprendre tout en douceur et par la lecture à gérer ses sentiments, ses émotions. Pour s'aider, de petits exercices faciles et une jolie histoire "prétexte". De la colère, de la tristesse et de la joie, c'est vrai, vous verrez, il y a tout dans la "boîte à soleil" de Moune !

"Les émotions de Moune", de C. Alix, C. Frossard et F. Millot. (EDITIONS MAGNARD JEUNESSE)

Un nouveau venu fait son entrée dans le quotidien des tous petits, c'est Tilou Bleu, le petit toutou bleu. Avec son gros museau et son unique poil sur le caillou, parfois en forme de point d'interrogation, il a l'air d'un vrai doudou !

Daniel Picouly et Frédéric Pillot ont déjà signé quatre albums aux éditions Larousse Jeunesse : Tilou Bleu ne veut plus faire de colères !, Tilou Bleu veut un pot à roulette, Tilou Bleu veut être chercheur d'œufs ! Dans Tilou Bleu ne veut pas se coucher, vous verrez que tous les stratagèmes sont permis pour ne pas se mettre au lit, un vrai petit filou ce Tilou !

"Tilou Bleu ne veut pas se coucher !" de D. Picouly et F. Pillot (EDITIONS LAROUSSE JEUNESSE)

À partir de 10 ans

Inventer les couleurs, est le premier livre illustré jeunesse écrit par Gilles Paris, l'auteur d'Autobiographie d'une courgette, et dont les dessins sont signés Aline Zalko (éditions Gallimard Jeunesse Giboulées).

La vie d'Hippo à Longjumeau avec son papa et ses copains, dont Gégé et Fatou, n'est pas franchement gaie, ni simple. Alors pour remédier à la pesanteur du quotidien, le jeune homme dessine, et colorie pour mettre de la vie et de la joie là où adultes, comme ados, ne pourraient y voir que du gris. Un arc-en-ciel de couleurs pour se mettre en apesanteur, voir et faire voir les choses différemment et avec poésie !

Et si vous voulez entendre le début du roman, c'est ici :

Premières lignes d"Inventer les couleurs"

"Inventer les couleurs" de G. Paris et A. Zalko (EDITIONS GALLIMARD JEUNESSE GIBOULEES)

DONG !

Le deuxième numéro vient de paraître ! Jeunes curieux, de 10 à 15 ans, partez direction le Bangladesh, suivez la correspondance entre Aurélien qui vit à Toulon et Daniel qui habite à Rio, découvrez le métier de scénariste et bien d'autres reportages. Mais oui, tout ça dans un format petit cahier, à glisser facilement dans son sac de cours !

DONG !, la revue qui résonne ! sur abonnement ou dans toutes les bonnes librairies. 12 euros

"Dong !, la revue qui résonne" (ACTES SUD JUNIOR)

L'épisode 4 de Ctrl+Alt+Suppr est déjà en ligne

Chaque semaine, tous les vendredis, connectez-vous pour connaître la suite du roman Ctrl+Alt+Supp de Bertrand Puard, et même participer à sa construction. En effet, vous, lecteurs, vous aurez des choix à faire et ils pourront même influencer la suite de l'intrigue !

Alexandre, 17 ans, et Anna, 12 ans, tous deux laborantins au Labo des histoires, suivent cette aventure. Vous pouvez écouter la première chronique consacrée à Ctrl+Alt+Suppr sur france Info en suivant ce lien.

Nous nous retrouverons la semaine prochaine, dimanche 14 avril 2019, pour parler de l'avancement du roman, dont la sortie définitive en version papier, éditions Casterman / France Info, est prévue pour le 19 juin 2019.

L'histoire : À la mort de sa grand-mère, Zéphyr, 16 ans, se trouve propulsé à la tête d’Arsène, une agence secrète qui lutte contre l’argent sale et les fake news. Il va prendre part à plusieurs missions pour mettre à jour l’influence néfaste d’un immense empire technologique, Ananta, qui diffuse de fausses informations, marchande avec la sphère politique, et manipule la pensée des gens...

Pour lire les quatre premiers chapitres de ce thriller haletant, rendez-vous sur le site dédié ou sur Instagram

"Ctrl+Alt+Suppr", lecture du début du.chapitre 4, " Réflexes de hackeuse"



"Ctrl+Alt+Suppr", de B. Puard (CASTERMAN / FRANCE INFO)

Le labo des histoires

Salomé a 13 ans et elle est laborantine au Labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Projet Anne Frank

A l’occasion du 90e anniversaire de sa naissance, le Labo des histoires, en partenariat avec les éditions Calmann-Levy et le Livre de Poche, et en coopération avec la famille d’Anne Frank, propose d’encourager des projets d’écriture inspirés par son oeuvre. Les enfants, adolescents et jeunes adultes sont invités à (re)découvrir Le Journal d’Anne Frank et à revisiter certains des thèmes universels qu’elle évoque. Jusqu'au 15 mai 2019, vous pouvez partager vos écrits sur une plateforme. Une sélection sera réalisée et présentée le 12 juin 2019 en miroir des textes originaux d’Anne Frank. Voici le lien pour tout connaître de ce projet.