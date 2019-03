Les enfants des livres. Vive la bande dessinée à Bastia !

Festival BD à Bastia, du 4 au 7 avril 2019 (C. PEDROSA / FESTIVAL BD BASTIA)

Du jeudi 4 avril au dimanche 7 avril 2019, s’ouvre le Festival BD à Bastia durant lequel sera remis le Prix des Lycéens. 150 jeunes participent à cette opération. Cette semaine, Théophile, 14 ans, présente deux bandes dessinées sélectionnées pour ce Prix.

Les oubliés de Prémontré, de Jean-Denis Pendanx et Stéphane Piatzszek, aux éditions Futuropolis (mai 2018).

Septembre 1914, asile de Prémontré, dans l’Aisne, près de Soissons. Devant l’arrivée imminente des Prussiens, une grande partie de la direction de l’asile décide de fuir. Seuls quelques membres du personnel, dont l’intendant André Letombe, font le choix de rester pour s’occuper des patients. Un autre personnage mystérieux, va aussi choisir de se dévouer aux malades, Clément. Cette collectivité hors norme va donc tenter de s’organiser pour survivre… L'établissement de Prémontré existe depuis le Moyen-Age, et les auteurs se sont inspirés de faits réels. Les dessins sont comme des aquarelles, les couleurs dans les teintes ocre, gris et vert alternent dans le récit.

Spirou ou l’espoir malgré tout, d’Emile Bravo, paru aux éditions Dupuis (octobre 2018).

Spirou n’est plus si jeune que ça. C’est une série de bande dessinée qui date de 1938 et qui, depuis, est devenue, un classique. Les personnages principaux sont donc Spirou et Fantasio confrontés à des situations plus ou moins réelles, mais en tout cas toujours drôles. Si cette nouvelle version écrite par Emile Bravo est toujours teintée d’humour, elle apporte quand même une certaine noirceur puisque l’action se passe pendant la Seconde Guerre Mondiale.…

Hiver 40, Bruxelles. Spirou, devenu groom à l'hôtel Moustique, va rencontrer un couple de peintres juifs Allemands chassés de leur pays. Le jeune homme va être sensibilisé à la question juive et à la montée du nazisme. D'autant plus que sa petite amie a écrit une lettre pour lui annoncer qu'elle a été arrêtée. Fantasio, quant à lui, même s'il s'est engagé dans l'armée belge, reste toujours incorrigible et ingérable.

Le tome 2 de ce Spirou d'Emile Bravo est prévu pour septembre 2019. Ce véritable roman-BD comptera 4 tomes au total, et va retracer toute la période de la guerre.

Nous vous avions parlé de cet album illustré signé Raphaële Frier et Julien Martinière, paru aux éditions L’Atelier du Poisson Soluble, dans Les enfants des livres, pour annoncer le Prix Pépite d’Or du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil 2018. Si vous êtes à Bastia durant le Festival, ne manquez pas l’exposition Le Tracas de Blaise ni, le samedi 6 avril 2019 à 15h, au théâtre municipal, un joli moment de lecture musicale dessinée en présence de l'auteure Raphaële Frier.

Tout le reste du beau programme de BD à Bastia est à retrouver en suivant ce lien.

Les fleurs de grand frère, de Gaëlle Geniller, édtions Delcourt (mars 2019).

Le Printemps est là, et il s'est même invité sur la jolie tête de grand frère : dans ses cheveux des fleurs se sont mises à pousser. De quoi en perdre la tête justement ! Heureusement, tout son entourage va l'aider à s'accepter avec sa nouvelle silhouette. Des parents et des grands parents attentifs et bienveillants, un petit frère malin et espiègle qui l'accompagne et le pousse à s'affirmer dans sa différence. Pour aider à grandir et à s'aimer tout en finesse et délicieusement... fleuri, voici une très jolie première bande dessinée signée Gaëlle Geniller.

Pour fêter les 70 ans d'Alix, la célèbre bande dessinée entamée par Jacques Martin, Casterman lance la série Alix Origines. Le premier tome s'intitule L'enfance d'un gaulois (février 2019).



L'action se passe en -61, avant la guerre des Gaules dans la région des Celtes Eduens (en Bourgogne actuelle). Alix a 7 ans et doit "sortir de l'enfance". Pour cela son père Astorix, le chef d'une tribu éduenne, veut l'envoyer chez son oncle Omnios pour apprendre à devenir un homme. Alix, qui a déjà tout d'un courageux guerrier Gaulois, va devoir déjouer un complot contre son père...

Histoire, habitat, armes... A la fin de l'album on peut même parfaire ses connaissances sur le monde des Gaulois !

Le club des Huns, "Des huns pitoyables", tome 1, de Dab's et Gom, Bamboo Edition (mars 2018)

"Hun-spiration", "Bourre-Hun", "Hun-stallation", "Hun-vasion", "Bourre-Hun"... Quoique vous fassiez ils sont partouts, toujours menés par leur grand chef qui ne pense qu'à semer la terreur. Attila, le revoilà et il n'a ni fini de vous étonner, ni de vous faire mourir... mais juste de rire !

L'épisode 3 de Ctrl+Alt+Suppr est déjà en ligne !

Chaque semaine, tous les vendredis, connectez-vous pour connaître la suite du roman Ctrl+Alt+Supp de Bertrand Puard, et même participer à sa construction. En effet, vous, lecteurs, vous aurez des choix à faire et ils pourront même influencer la suite de l'intrigue !

Alexandre, 17 ans, et Anna, 12 ans, tous deux laborantins au Labo des histoires, suivent cette aventure. Vous pouvez écouter la première chronique consacrée à Ctrl+Alt+Suppr sur franceinfo en suivant ce lien et nous nous retrouverons le 14 avril 2019 pour parler de l'avancement du roman, puis le 16 juin 2019 pour la sortie définitive en version papier de Ctrl+Alt+Suppr (Editions Casterman / France Info).

L'histoire : À la mort de sa grand-mère Zéphyr, 16 ans, se trouve propulsé à la tête d’Arsène, une agence secrète qui lutte contre l’argent sale et les "fake news". Il va prendre part à plusieurs missions pour mettre à jour l’influence néfaste d’un immense empire technologique, Ananta, qui diffuse de fausses informations, marchande avec la sphère politique et manipule la pensée des gens...

Pour lire les deux premiers chapitres de ce thriller haletant, rendez-vous sur le site dédié ou sur Instagram.

Et si vous voulez entendre un extrait du Chapitre 3 c'est ici :

Le labo des histoires

La chronique Les enfants des livres est réalisée en partenariat avec Le Labo des histoires qui propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.