Les enfants des livres. Dans la sélection du Prix des Pépites 2019 : "L’année des pierres" de Rachel Corenblit

"L'année des pierres", de R. Corenblit (CASTERMAN)

Les Pépites sont les Prix remis lors du Salon Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Eugénie a choisi de présenter L’année des pierres, de Rachel Corenblit, paru aux éditions Casterman.

Ce roman fait partie de la sélection des Pépites Fiction Ado

Israël, 1987. Lors d'un voyage de découverte à Jéricho, en Cisjordanie, un bus de lycéens français est attaqué par de jeunes Palestiniens qui lancent des pierres. La première Intifada vient de commencer.

Loin de leur pays et de leurs familles, Daniel, Christophe, Rose, Lucille, Jérémy, Sonia, Amir, Benjamin, Anna et Anaïs ne soupçonnent pas l'ampleur du conflit dans lequel ils se trouvent plongés et vont nouer une amitié très forte. Le roman va procéder par flash-backs pour présenter ces 10 ados qui ont tous des blessures de vie. Certains ont fait le choix de partir dans ce lycée de Jérusalem par conviction religieuse, d’autres y ont été envoyés par leurs parents. C’est le cas du jeune héros de ce roman, Daniel…

La sélection Pépites 2019, c’est 24 titres

Découvrez toute la sélection des Pépites dont les lauréats, par catégorie (livres illustrés, BD, fiction junior et fiction ado), seront dévoilés le mercredi 27 novembre 2019 lors de l’inauguration du 35e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis.

Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (SLPJ 2019)

Le labo des histoires

Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

D'autres idées à lire

Récits de pirates, de Loïck Peyron, illustrations d'Annette Marnat, Castor Romans (8-10 ans)

Embarquement immédiat au pays des pirates, de Barbe Noire à Jack Rackam. Qui d'autre que le célèbre navigateur (52 transats, 4 tours du monde à son actif) pouvait parler de ces figures de corsaires ? Loïck Peyron le dit lui-même dans sa préface : "Faut-il raconter la vie de si peu aimables personnages ? Ce n'est pas la violence qui m'attirait en eux, mais la liberté. Le pirate est un homme qui tente la fortune, qui joue avec la mer et le danger, comme le Capitaine Nemo. Il est le modèle de l'aventure. Et l'aventure, c'est ma vie." Alors laissons-nous faire et prenons le grand large avec lui !

"Récits de pirates" de L. Peyron (CASTOR ROMANS)

Et pour retrouver le Capitaine Nemo, rien de mieux que de se laisser entraîner dans Vingt mille lieues sous les mers, avec Jules Verne, dans cette adaptation signée Stéphane Michaka et illustrée par Gazhole. Les éditions Radio France en co-édition avec France Culture, se sont associées avec Gallimard Jeunesse pour offrir aux jeunes cet album qui ne se contente donc pas seulement de la lecture.

Le CD qui l'accompagne est l'enregistrement réalisé au studio 104 de la Maison de la Radio en 2016. Cédric Aussir a rassemblé comédiens, musiciens de l’Orchestre National de France, sans oublier les bruiteurs, pour réaliser cette superbe fiction radiophonique. Pas besoin de masque, ni tuba, ni scaphandrier d'ailleurs, croyez-moi, on y plonge direct !

"Vingt mille lieues sous les mers", de J. Vernes, adaptation S. Michaka / Réalisation C. Aussir (Les albums musique Gallimard Jeunesse / France Culture)

L'auteur de cette adaptation, Stéphane Michaka, est aussi romancier. La mémoire des couleurs, paru aux éditions PKJ (novembre 2018) raconte l'histoire de Mauve, un jeune garçon de 15 ans qui se réveille dans une brocante en ayant perdu la mémoire.

"La mémoire des couleurs", de S. Michaka (EDITIONS PKJ)

Pour ceux qui préparent un voyage en famille, la collection Mes voyages autour du monde, des éditions Les enfants Roy, illustrée par Claire Wortemann, propose pour les 2-6 ans, des petits albums personnalisés au prénom de l'enfant pour lui faire découvrir le pays qu'il va bientôt arpenter.

L'auteure, Perrine Gourgeot, sait de quoi elle parle puisqu'elle a elle-même réalisé plusieurs tours du monde avec les siens. Les destinations possibles sont déjà au nombre de 10 , Australie, Japon, Brésil... Et même si on n'a pas la chance de pouvoir partir loin, c'est une bien jolie façon de donner le goût de la découverte du monde à tous les globe-trotteurs en herbe !

"Alix voyage au Pérou", de P. Gourgeot et C. Wortemann (Les Enfants Roy)

Le grand livre des mystères, de Sophie Blitman, couverture illustrée par Giulia Lombardo, éditions AUZOU.

Pour les jeunes curieux, voici un album pour découvrir les secrets, à toutes les époques et partout dans le monde, des civilisations perdues (comme celle des jardins de Babylone), des légendes séculaires (comme celle de la licorne), des phénomènes mystérieux (comme le triangle des Bermudes), et des personnalités énigmatiques (comme le célèbre Bansky). Une page de texte pour résumer une énigme, une page pour l'illustrer, et hop, pas de mystère, le tour est joué !