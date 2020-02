Les enfants des livres. "Butterfly", l'histoire d'une réfugiée syrienne devenue nageuse olympique

"Butterfly", c'est l'histoire vraie et hors du commun de Yusra Mardini, une jeune réfugiée syrienne devenue nageuse olympique et ambassadrice des Nations Unies. Et c'est le choix de Lilou, 17 ans.