Les enfants des livres. Avec Soprano, le célèbre chanteur rappeur

"Freestyle", tome 1 "Battles", de Soprano en collaboration avec F. Colin (Michel LAFON)

Freestyle, parue aux éditions Michel LAFON, est une série écrite par Soprano en collaboration avec Fabrice Colin.

Soprano se fait connaître dans le rap français avec son premier groupe Psy 4 de la Rime. Repéré par Akhenaton, il signe son premier album en 2002, Block Party. A partir de 2006, il se lance dans une fulgurante carrière solo avec l'album Puisqu'il faut vivre...

Soprano a déjà écrit sa biographie pour des lecteurs adultes, Mélancolique anonyme (Points, 2015), et s'adresse maintenant aux ados avec cette série qui raconte son enfance et son adolescence.

Quel chemin parcouru pour le jeune Saïd M'Roumbaba ! Il habite dans les quartiers Nord de Marseille avec ses parents d'origine comorienne. Vers l'âge de 5 ans, il tombe en admiration pour Mickael Jackson et n'aura qu'un rêve, faire de la musique. Surnommé Soprano à cause de sa voix haut perchée, avec Rachid, son ami de toujours, et son cousin Iliassa, ils vont découvrir le monde des battles, du freestyle et du rap. Pas facile de conjuguer collège et passion. Heureusement, Soprano va être aidé par sa professeure de français qui va lui faire prendre conscience du pouvoir des mots...

Une lecture pour tous ceux qui aiment ce chanteur, et pas seulement, parce que c'est aussi un magnifique exemple pour tous les ados, de persévérance et d'exigence envers soi-même pour atteindre son rêve.

À ce jour, la série compte 3 tomes. Le tome 1 Battles est sorti en avril 2019, en même temps que le tome 2 intitulé Passe-moi le mic.

"Freestyle", tome 2, "Passe moi le mic", de Soprano en collaboration avec F. Colin (Michel LAFON)

LeTome 3 Deviens qui tu es vient tout juste de paraître en octobre 2019.

"Freestyle", tome 3 "Deviens qui tu es", de Soprano en collaboration avec F. Colin (Michel LAFON)

Soprano était en duplex de France Bleu car il est actuellement en pleine tournée pour son dernier album Phoenix. A la fin de la chronique vous pouvez écouter A nos héros du quotidien, un titre inédit.

Soprano (FIFOU)

Le labo des histoires

Rayan qui a présenté Freestyle, a 12 ans et il est laborantin au labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

À lire aussi...

Toni, de Philip Waechter, éditions Rue de Sèvres

Un autre passionné, mais cette fois il s'agit de foot ! Toni adore le ballon rond et, les chaussures qui vont avec, dont les dernières à la mode : la paire de "Renato Flash". Sa maman ne compte pas lui en offrir car les siennes lui vont très bien et, en plus, elle a décidé que cette année il fallait arrêter de consommer, il n'y aura pas de cadeaux pour Noël !

Un seul moyen pour Toni, gagner de l'argent ! Oui, mais comment ? Distribution de flyers, dog sitting, musicien de rue... Le jeune garçon va vivre une ribambelle d'aventures assez cocasses. Cela ne lui fera pas forcément gagner de l'argent mais le poussera en dehors de son cocon habituel, à la rencontre des autres. Ces multiplies expériences le feront grandir tout simplement... avec plein d'humour évidemment !

"Toni", de P. Waechter (EDITIONS RUE DE SEVRES)

Des rendez-vous à venir et à ne pas manquer

Salon du Livre Ado de Suresnes du 16 au 17 novembre 2019

L’auteure Cassandra O’Donnell sera la marraine de cette 4e édition. 11 écrivains, Kamel Benaouda, Claire Castillon, Carina Rozenfeld, Séverine Vidal, Nathalie Bernard, Richard Normandon, Marie Pavlenko, Flore Vesco, Hélène Couturier, Anne-Fleur Multon,et une illustratrice, Marie Bretin, seront présents pour aller à la rencontre des jeunes lecteurs, participer à des débats, des conférences et présenter leurs ouvrages. Retrouvez tout le programme ici.

Salle des fêtes de Suresnes - Entrée gratuite -

Salon du Livre Ado de Suresnes (SLDA SURESNES)

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis se déroulera du 27 novembre au 2 décembre 2019 à l'Espace Paris Est-Montreuil.

Comme d'habitude, de nombreux écrivains français et étrangers de la littérature jeunesse seront au rendez-vous cette année. Pour ce 35e anniversaire, le Salon fera "L’éloge de la lenteur" et l'invitée sera L'île de la Réunion.