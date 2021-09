Le nucléaire de General Electric va-t-il finir chez EDF ? Quel avenir pour le couple franco-allemand après le départ d'Angela Merkel ?... Les débats de l'éco du samedi 25 septembre 2021

Tous les samedis, deux économistes débattent autour des sujets qui marquent l’actualité économique et sociale.

Pour ces Débats de l'éco, Emmanuel Cugny reçoit Elise Huillery, professeure d'Economie à l'université de Lille, et Christian Saint-Etienne, membre du Cercle des économistes ; professeur titulaire de la Chaire d'Economie Industrielle au CNAM.

Nucléaire : ça turbine chez EDF

Et si EDF rachetait les activités nucléaires de l'américain General Electric ? Les deux groupes confirment des discussions préliminaires. L'opération est soutenue par les pouvoirs publics... L'annonce intervient six ans après le rachat controversé de la branche énergie du français Alstom par GE. Pourquoi racheter aujourd'hui ce que l'on a vendu aux Américains il y a six ans ? Stratégie réellement industrielle ou politique ?...

L'Allemagne post-Merkel

Dimanche 26 septembre, les Allemands vont aux urnes pour les élections fédérales. Seize années au pouvoir et Angela Merkel s'apprête à quitter la chancellerie, laissant un grand vide après avoir incarné à l'international pragmatisme et goût du compromis. Comment envisager désormais la vie du couple franco-allemand ? En quoi ce scrutin est important au plan européen ? Aux yeux de l'économiste, quel sera le premier geste à surveiller de la part du nouveau pouvoir en place à Berlin ?