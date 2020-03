Coronavirus : faut-il un plan de relance économique pour l’Europe ?

Les débats de l'éco du 8 mars 2020. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Partie pour être lourdement affectée par les conséquences de l’épidémie du coronavirus Covid-19, l’économie européenne a-t-elle besoin d’un stimulus à travers un plan de relance ? Si oui, de quel genre pour être efficace le plus rapidement possible ? Relance budgétaire, baisse des taux d’intérêt, mesures ciblées pour les entreprises ou "monnaie hélicoptère"... Face à l’impact économique du coronavirus, gouvernements européens et banques centrales disposent de plusieurs options pour faire face, mais sans garantie de résultat.

Faut-il relancer la dépense publique au risque d’alourdir les déficits déjà conséquents ? Est-ce que Bruxelles laissera faire ? Le Covid-19 va-t-il faire voler en éclat l’orthodoxie budgétaire et les critères de Maastricht ?

Les invités :

Agnès Bénassy-Quéré, du Cercle des économistes et Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac.