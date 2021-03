Confinement et croissance en quarantaine ? Quel avenir pour le capitalisme social ? Les débats de l'éco du dimanche 21 mars 2021

Les débats de l'éco du 21 mars 2021. (FRANCEINFO)

Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, et Denis Ferrand, directeur général de l’Institut de conjoncture et groupe de réflexion Rexecode, sont les invités des "débats de l'éco", dimanche 14 mars.

Reconfinement, croissance en quarantaine ?

Le gouvernement maintient sa prévision d'une croissance de 6% cette année malgré le renforcement des restrictions face à l'épidémie de Covid-19. Avec le confinement de 16 départements pour au moins quatre semaines, le coût sur les finances publiques sera évident, mais pas au point de bouleverser les ambitions du gouvernement pour la reprise économique cette année. Bercy maintient sa perspective de croissance de 6% pour l’ensemble de 2021.

Le rapport entre efficacité sanitaire et coût économique est-il tenable ? Dans le contexte actuel, l’optimisme du gouvernement est-il fondé ? Le rebond économique plus fort qu’attendu est-il toujours d’actualité ? Quelle attitude pour le gouvernement vs les entreprises et indépendants ?...

Quel avenir pour le capitalisme social en France ?

L'un arrive, l'autre part... La transition est en cours à la tête de Danone, dont l'ancien PDG Emmanuel Faber s’est fendu d'une lettre pour dire au revoir aux salariés, pendant que le nouveau président Gilles Schnepp s'employait à rassurer les actionnaires. "Le marché a clairement exprimé une forme de défiance" à l'égard de Monsieur Faber, expliquait Gilles Schnepp vendredi dans un entretien aux Echos.

Mais pourquoi donc ce départ sans ménagement du précédent patron ? Cette crise est-elle révélatrice de l’échec du capitalisme social dont se revendiquait Emmanuel Faber ? A-t-il failli dans sa mission de patron de Danone ? Le concept d’"entreprise à mission" est-il menacé par des actionnaires avides de rentabilité ?...