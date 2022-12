Aides industrielles américaines : quelle riposte européenne ? Les informés de l'éco du 17 décembre

Tous les samedis, deux économistes débattent des sujets qui marquent l’actualité économique et sociale.

Autour d'Emmanuel Cugny et Lorrain Sénéchal pour évoquer le bras de fer entre l'Europe et les Etats-Unis, Anne-Sophie Alsif, enseignante en économie à la Sorbonne, cheffe économiste du cabinet conseil BDO France ; et Philippe Trainar, membre du Cercle des économistes, professeur titulaire de la chaire assurance du Conservatoire national des arts et métiers.

Lors d’un sommet européen à Bruxelles jeudi 15 décembre, le président français Emmanuel Macron a appelé les dirigeants européens à aller plus vite et plus fort dans leur réponse au vaste plan américain de subventions baptisé Inflation Reduction Act. 370 milliards de dollars déployés sur dix ans en faveur de la lutte contre le changement climatique. Ce plan présente-t-il des risques pour l’industrie européenne ? Si oui, lesquels ? Quelle riposte possible ?