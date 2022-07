Le Permacooltour à vélo avec Kevin Simon

Le Permacooltour est une aventure collective qui regroupe une dizaine de membres âgés entre 20 et 30 ans. "C'est une idée au départ d'Alexis Marcotte, que j'ai rencontré en travaillant à ses côtés dans Les Jardins Respectueux, une association de jardins pédagogiques basée à Cognac", explique Kevin Simon. Il a découvert la permaculture au Cambodge lors de la réalisation d’un documentaire en Asie du sud-est, Que notre joie demeure.

Depuis 2019, Kevin Simon a parcouru plus de 3000 km à vélo principalement dans la partie sud de la France. (KEVIN SIMON)

"La permaculture ne consiste pas seulement à faire pousser des légumes, souligne Kevin Simon. Cela concerne aussi l'habitat, l'économie, l'enseignement..."

Au pied du Vercors dans la Drôme, Kevin Simon a aidé un maraîcher à finir la construction du toit de sa maison en terre et en paille. (KEVIN SIMON)

A l'université des Alvéoles dans la Drôme, où il a passé trois mois en compagnonnage, Kevin Simon s'est spécialisé dans la culture de pépinière et plus spécifiquement dans la création de jardins-forêt. "On nous apprend à imaginer les paysages de demain en prenant en compte les problématiques liées au réchauffement climatique."

Et de conclure : "Le Permacooltour roule, le vent en poupe, en soif d’apprentissage, curieux de voir et de soutenir ce nouveau monde qui naît sur le territoire."



