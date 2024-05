VRAI OU FAUX. L'Union européenne réglemente-t-elle jusqu'à la taille des concombres et des tomates cerises, comme le dit Jean-Philippe Tanguy ?

En pleine campagne pour les élections européennes, le député du Rassemblement national juge l'Union européenne "étouffante" avec ses réglementations. Il assure qu'elle réglemente "jusqu'à la tailler des concombres et des tomates cerises". C'est faux, il n'y a plus de réglementation sur la taille des concombres depuis 2009. Pour les tomates, les plus courantes en sont exemptées.

"L'Union européenne s'est mêlée de tout et de n'importe quoi". En pleine campagne pour les élections européennes, le député et président délégué du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, Jean-Philippe Tanguy, dénonce les réglementations de l'Union européenne. "Elle veut prendre toujours plus de pouvoir, réglementer jusqu'à la taille des concombres et des tomates cerises, elle est étouffante", lance-t-il, dimanche 19 mai, dans Questions politiques, sur franceinfo, France Inter et Le Monde. L'Union européenne réglemente-t-elle jusqu'à la taille des concombres et des tomates cerises ?

Un règlement sur les fruits et légumes abrogé en 2009

Il y a beaucoup de faux et un peu de vrai. Il y a bien eu une réglementation, par le passé, pour harmoniser le calibre des fruits et légumes dans l'Union européenne, mais elle a été abrogée il y a 15 ans. Cet ancien règlement, signé en 1988, encadrait notamment la taille et la forme des concombres "extra", de "catégorie 1" et de "catégorie 2". Les premiers cités, par exemple, devaient avoir une "hauteur maximale de l'arc de 10 millimètres".



Mais ce règlement a été abrogé en 2009 pour "réduire les lourdeurs administratives inutiles", précisait à l'époque la Commission européenne. "Grâce à ces changements, les consommateurs auront également la possibilité de choisir parmi une gamme de produits la plus large possible. Il est absurde de jeter des produits parfaitement comestibles au simple motif qu'ils sont de taille et de forme irrégulières", ajoutait l'institution. Les normes de commercialisation de 26 produits ont été supprimées à l'époque, pour les abricots, les artichauts, les avocats, les courgettes, les concombres ou encore les oignons.

Toujours une réglementation sur le calibre des tomates, mais pas pour les tomates cerises et les tomates grappe

Aujourd'hui, la taille et la forme des concombres ne sont plus réglementées. La seule obligation porte sur la qualité du produit : les concombres, comme tous les fruits et légumes commercialisés, doivent être "intacts, sains, propres, pratiquement exempts de parasites", mais aussi "présenter une maturité suffisante ni être trop mûrs". Ce sont les producteurs et les distributeurs eux-mêmes qui décident du calibre des fruits et légumes en vente.



Pour les tomates, la situation est un peu différente. En 2009, le règlement qui encadrait la taille et la forme des fruits et légumes a été abrogé sauf pour une liste de fruits et légumes : pommes, agrumes, kiwis, laitues, pêches et nectarines, poires, fraises, poivrons, raisins de table et tomates. Des normes de commercialisation spécifiques s'appliquent pour ces produits. Il y a donc bien une réglementation mais ce que ne dit pas Jean-Philippe Tanguy, c'est que les normes de calibrage ne s'appliquent pas à toutes les tomates. Les tomates cerises et les tomates grappe, les plus courantes, en sont exemptées. Les tomates de "catégorie 2" également.