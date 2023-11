VRAI OU FAUX. Infertilité : est-ce qu'un couple sur quatre n'arrive pas à avoir un enfant, comme l'affirme Aurore Bergé ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

La ministre des Solidarités et de la Famille Aurore Bergé veut briser le tabou de l'infertilité qui, selon elle, concerne un couple sur quatre qui essaie d'avoir des enfants.



Aurore Bergé s'attaque à une vaste question : pourquoi les Français font-ils moins d'enfants qu'ils en veulent ? Parmi les raisons, la ministre des Solidarités et des Familles invoque le tabou de l'infertilité et entend le briser pour mieux accompagner les couples qui désirent avoir un enfant.

"Je rappelle qu'il y a quand même un couple sur quatre aujourd'hui qui souhaite avoir un enfant qui n'y arrive pas. C'est la question de l'infertilité, c'est un tabou, a-t-elle déclaré vendredi 10 novembre sur France 2. C'est vécu beaucoup comme une forme de maladie honteuse alors qu'en fait on peut accompagner, on peut soutenir, et je crois que ça c'est vraiment notre responsabilité." Et c'est vrai, un couple sur quatre est concerné.

24% des couples ont des problèmes de fertilité

Le chiffre est cité dans un rapport sur l'infertilité rendu au gouvernement en 2022 par le professeur Samir Hamamah, chef du service de biologie de la reproduction du CHU de Montpellier, et par Salomé Berlioux, autrice du récit romancé La peau des pêches dans lequel elle raconte les difficultés de son couple à faire un enfant.

Le rapport cite une étude de l'Ined et de l'Inserm. Selon elle, parmi les 15 millions d'adultes âgées de 20 à 49 ans qui ont déjà essayé d'avoir un enfant, 3,3 millions de femmes et d'hommes ont rencontré des problèmes d'infertilité dans leur couple, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à avoir un enfant au bout d'un an de rapports sexuels réguliers sans contraception, selon la définition de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). "Pour ces hommes et ces femmes, le risque d’avoir une difficulté à concevoir qui conduise à consulter un médecin est estimé à 24 %, soit un couple sur quatre", calcule-t-il.

Les risques d'infertilité augmentent avec l'âge

Néanmoins, il s'agit d'une moyenne. Les risques d'infertilité augmentent avec l'âge. "Une étude menée par l’Ined estime que si le risque d’infertilité est effectivement d’environ un couple sur quatre à 30 ans, ce risque monte à un couple sur trois à 35 ans (34 %) et à plus d’un couple sur deux à 40 ans (56 %)", continue le rapport.

C'est dû à la baisse de la fertilité des femmes à partir de l'âge de 30 ans. Une chute encore plus sévère après 38 ans. Alors que les risques d'infertilité des hommes ne commencent à arriver qu'à partir de 40 ans seulement. Cette augmentation des problèmes d'infertilité avec l'âge est considérée comme la première cause d'infertilité, notamment parce que les couples font leur premier enfant de plus en plus tard. En 2015, une femme avait son premier enfant à 28,5 ans en moyenne, 4,5 ans plus tard qu'en 1974, selon une étude de l' Insee. C'était même à 28,8 ans en 2019, selon Eurostat.

Les multiples causes de l'infertilité

Le rapport remis au gouvernement liste d'autres facteurs d'infertilité. Il estime d'abord que les facteurs environnementaux comme la pollution, les pesticides, ont un impact "majeur". Les perturbateurs endocriniens notamment peuvent diminuer la fertilité d'un couple, mais aussi de l'enfant qu'il parvient finalement à avoir.

Nos comportements quotidiens peuvent aussi réduire notre fertilité, si l'on est très sédentaire, si l'on manque de sommeil, si l'on consomme du tabac ou du cannabis, ou encore si l'on a des troubles alimentaires. Le rapport vise aussi des causes médicales ou médicamenteuses qui sont souvent méconnues, autant par les patients que par les professionnels de santé.