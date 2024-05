Un journaliste a-t-il pris de la cocaïne en plein direct à la télévision ukrainienne ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

Sur X, anciennement Twitter, et sur des chaînes Telegram prorusses, cette vidéo cumule, fin mai, des millions de vues. On y voit un journaliste en duplex à la télévision ukrainienne. Il ne se rend visiblement pas compte qu'il est en direct et se met à prendre une substance par le nez, ce qui semble être de la cocaïne. Le duplex se coupe et le présentateur, un peu gêné, reprend l'antenne après avoir tenté de prévenir son interlocuteur qu'il était en direct, en vain.

Capture écran d'un tweet qui partage la vidéo truquée (CAPTURE ECRAN X / RADIO FRANCE)

Sur les réseaux sociaux, les comptes prorusses et conspirationnistes qui partagent cette vidéo, de très mauvaise qualité par ailleurs, l'accompagnent de ce type de commentaires : "cocaïne en direct à la télévision ukrainienne, l'Ukraine démasquée, la caméra s'est allumée trop tôt." Sauf qu'il s'agit d'un montage.

Le chef de la diplomatie ukrainienne en duplex, dans la vidéo d'origine

En faisant une recherche d'image inversée sur Yandex, le google image russe, on retrouve l'interview originale. Elle a eu lieu le 17 février 2024, sur la chaîne ukrainienne Inter, puis reprise par une autre chaîne ukrainienne, 1+1, qu'on voit sur les extraits.

Il y a bien un invité en duplex, sauf que ça n'est pas un journaliste prenant de la drogue, mais le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba. Plusieurs indices sur l'image prouvent qu'il s'agit bien de la même interview, le présentateur en plateau est le même, le lieu d'interview qui apparaît à la fin de la vidéo en sous-titre est le même. Enfin on retrouve le même air gêné du présentateur en plateau, pas parce qu'un journaliste prend de la cocaïne pendant son direct, mais parce que le chef de la diplomatie ukrainienne vient de fumer son cigare en plein direct à la télévision. Il pensait que l'émission était terminée. Le présentateur a tenté de le prévenir, mais le son était coupé. À l'époque le ministre ukrainien avait été moqué pour cette séquence.

D'autres fake associent drogue et Ukraine

Ce n'est pas première fois que la cocaïne est utilisée dans des montages pour attaquer l'Ukraine sur les réseaux sociaux. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky fait régulièrement l'objet de désinformation venant de Russie, notamment sur l'usage de drogues.

Par exemple, dès le début du conflit, des images montraient une interview du président ukrainien dans laquelle il confirmait consommer de la cocaïne. Il présentait cette drogue comme "le meilleur énergisant pour l'homme" et en recommandait l'usage. Il s'agissait, là encore, d'un grossier montage.