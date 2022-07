Les aides sociales en Europe sont-elles accordées aux étrangers seulement "au bout d'un certain nombre d'années", comme l'affirme Robert Ménard ?

Du lundi au vendredi à 6h11, 7h34, 9h35, 11h36 et 22h32

Antoine Krempf, Joanna Yakin, Emilie Gautreau, Thomas Pontillon et Gérald Roux

Le vrai du faux Antoine Krempf, Joanna Yakin, Emilie Gautreau, Thomas Pontillon et Gérald Roux Du lundi au vendredi à 6h11, 7h34, 9h35, 11h36 et 22h32

Le maire de Béziers, Robert Ménard, estime qu'il est critiqué à tort lorsqu'il appelle à verser un certain nombre d'aides aux étrangers seulement bout d'un certain nombre d'années de présence sur le territoire. L'élu assure que "ça existe" en Allemagne, en Autriche et au Danemark. C'est en partie faux.