Le vrai du faux. Une vidéo publiée sur X (ex Twitter) montre-t-elle vraiment le crash de l'avion dans lequel, selon les autorités russes, se trouvait Evgueni Prigojine ?

Selon plusieurs utilisateurs de X (anciennement Twitter), dont le conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur Anton Gerashchenko, une vidéo publiée sur le réseau social montre le crash d'un avion dans lequel se trouvait le chef du groupe paramilitaire Wagner.

Selon les autorités russes, Evgueni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner se trouvait parmi les passagers d'un avion qui s'est écrasé mercredi 23 août au soir dans la région de Tver au nord de Moscou. Et depuis l'annonce du crash, une vidéo circule sur X (ex Twitter), notamment partagée par Anton Gerashchenko, le conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur. On y voit un avion en flammes et en train de s'écraser au sol. Selon Anton Gerashchenko, cette vidéo montre le crash dans lequel se trouvait Evgueni Prigojine.

Cette affirmation est fausse. Deux autres vidéos du crash ont été publiées sur X et ont été authentifiées, notamment par le journal Le Monde qui a comparé les arbres, clôtures, constructions humaines visibles dans ces vidéos avec des images satellite de l'endroit où s'est crashé l'avion. Or, ces vidéos authentifiées ne correspondent pas du tout avec celle partagée par Anton Gerashchenko.

Dans les vidéos authentifiées, le ciel est nuageux tandis que dans celle publiée par le conseiller du ministre ukrainien, le ciel est parfaitement bleu.Et dans les vidéos authentifiées, l'avion fume et tourne sur lui-même avant de s'écraser tandis que dans la vidéo publiée par Gerashchenko, il est en flammes et tombe quasiment en ligne droite.

Une vidéo publiée en juin dernier

Une recherche d'images inversée permet d'ailleurs de retrouver des captures d'écran de la vidéo douteuse publiées sur différents sites au mois de juin dernier, bien avant le crash de mercredi 23 août, donc. Dans les commentaires sous la vidéo, plusieurs utilisateurs de X (anciennement Twitter) affirment qu'en réalité, elle date du 24 juin dernier et qu'il s'agit d'un avion de l'armée russe abattu par la milice Wagner lorsque le groupe paramilitaire s'est rebellé contre le gouvernement russe et a marché sur Moscou.

En faisant des recherches, franceinfo a effectivement retrouvé cette même vidéo sur les sites de médias russes. Les autorités russes expliquent effectivement qu'elle montre le crash d'un de leurs avions, un Iliouchine II-22, abattu par Wagner le 24 juin. Huit personnes ont été tuées dans le crash de cet avion.