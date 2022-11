Le vrai du faux. Salaire des infirmiers : la France est-elle avant dernière en Europe par rapport au salaire moyen des pays comparés ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Selon la neuropédiatre Mélodie Aubart, la France est l'un des deux plus mauvais élèves d'Europe quand on compare le salaire des infirmiers au salaire moyen du pays.

En pleine épidémie de bronchiolite, les hôpitaux traversent une crise inédite due au manque de soignants. Pour la neuropédiatre Mélodie Aubart, invitée de franceinfo mardi 1er novembre, les infirmiers français sont mal payés, surtout par rapport à leurs voisins européens. Selon elle, "nous sommes avant-dernier sur les salaires en Europe par rapport au salaire moyen." Cette affirmation est vraie, mais elle mérite quelques précisions.

D'abord, attention : Mélodie Aubart le précise bien, elle ne compare pas le salaire des infirmiers dans les différents pays européens mais le salaire des infirmiers par rapport au salaire moyen dans leur pays. Ce classement, on le trouve dans une étude publiée en octobre dernier par une association française, Fipeco. Elle s'appuie sur des chiffres issus de l'OCDE, cette organisation qui regroupe une trentaine de pays développés.

Le salaire des infirmiers nettement au-dessous du salaire moyen en France

Dans ce classement effectivement, la France est l'un des deux seuls pays où le salaire des infirmiers est nettement au-dessous du salaire moyen, 9% de moins exactement. Selon le ministère de la Santé, en 2019 il était à 2 300 euros net par mois. Seule la Suisse fait pire, avec 15% d'écart. Dans les autres grands pays européens au contraire, le salaire des infirmiers est soit égal, soit nettement supérieur au salaire moyen. Attention cependant : les chiffres sur lesquels s'appuie Fipeco datent de 2019 et 2020. Avant le Ségur de la santé donc, qui a permis une revalorisation de salaire d'au moins 290 euros net mensuels pour les infirmiers français.

Cependant, si on compare le salaire moyen des infirmiers chez nous et dans les autres pays d'Europe, la France arrive beaucoup moins bas. C'est ce qu'on trouve dans un rapport du groupe d'économistes European DataLab publié fin 2020. La France est à la 12e place, juste au-dessus de la médiane. Tout en haut du classement, il y a le Luxembourg où les infirmiers sont payés près de deux fois et demi de plus que leurs voisins français. Juste derrière, arrivent la Belgique et l'Islande.