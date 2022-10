Le vrai du faux. TotalEnergies affirme que le salaire moyen d'un opérateur de raffinerie est de 5 000 euros mensuel, la CGT dénonce

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Le gouvernement a appelé mardi 11 octobre à la levée "sans délai" des blocages des dépôts de carburants, en menaçant d'"intervenir" pour les débloquer, appelant notamment à la conclusion d'un accord rapidement chez TotalEnergies faute de quoi il pourrait procéder à des réquisitions.



>> Pénurie de carburants : quelles marges de manœuvre pour TotalEnergies et les syndicats ?



Et dans la bataille des chiffres, un communiqué de TotalEnergies assure que le salaire brut d'un opérateur de raffinerie – c'est-à-dire un ouvrier ou un agent de maîtrise – atteint, en moyenne, 5 000 euros par mois, selon un communiqué du groupe. Pour arriver à ce chiffre, qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, le groupe dit inclure le salaire, les primes et l'intéressement, tout en excluant de son calcul les cadres et les dirigeants pour ne garder que "les plus bas salaires".

Dans le détail, sur la prime d'intéressement et de participation, Total précise qu'elle oscille, en moyenne, entre 7 000 et 9 000 euros par salarié cette année. D'après la direction, ce montant est plus élevé que les années précédentes, dû notamment aux profits records réalisés l'an dernier : 14 milliards d'euros de profit, soit quatre fois plus qu'en 2020.

Alors que la question des salaires est au coeur du conflit entre la direction du groupe et les syndicat, ce chiffre de 5 000 euros brut mensuel est contesté du côté des syndicats. La CGT assure que ces salaires mirobolants n'existent pas. D'après le syndicat, le salaire est nettement plus bas : 2 500 euros brut en début de carrière et autour de 3 000 euros pour un salarié avec 20 ans d'ancienneté. Et, à cela, se rajoutent les primes. Il y en a, par exemple, pour le travail de nuit puisque les raffineries tournent 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a aussi des primes de risques et de pénibilité.

Salaire d'un opérateur posté confirmé ExxonMobil base : 2243€ brut fiscal 3241€ et net incluant toutes primes de pénibilité du au roulement 5x8 continus 2542€. Participation et intéressement 2019 : 21€ et 455€... pic.twitter.com/7ltsmvu4s6 — cgt exxonmobil (@cgtexxonmobil) October 11, 2022

Chez Total, les ouvriers ne représentent que 10 % des effectifs

Sauf que ces primes, même en les cumulant, ne permettent pas d'atteindre les montants annoncées par la direction. C'est ce que martèle la CGT, qui réclame toujours une augmentation de 10% des salaires.

Aussi, les opérateurs en raffinerie sont une minorité chez TotalEnergies, soit un peu moins de 4 000 salariés sur les quelque 35 000 employés en France. Ils représentent donc un peu plus de 10% des effectifs. Ces salariés sont répartis principalement sur trois raffineries : à Gonfreville-l'Orcher en Normandie, à Donges en Loire-Atlantique et à Feyzin, près de Lyon.