Le vrai du faux. Non, il n’est pas possible de comparer la situation des Danois à celle des Vénézuéliens

La journaliste de Fox NewsTrish Reagan, le 2 mars 2016, au Gotham Hall à New York (CRAIG BARRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Encore un feu d'artifice de contre-vérités dont la chaîne américaine Fox News a le secret : la télé d'info ultra conservatrice avait déjà affirmé dans le passé que Barack Obama était un terroriste, que la ville anglaise de Birmingham était à 100% musulmane ou que les islamistes contrôlaient des quartiers entiers de Paris. Cette fois-ci, c'est le Danemark qui en prend pour son grade, avec une présentatrice de Fox News, Trish Regan qui ne recule devant rien pour raconter n'importe quoi et compare le Danemark au Venezuela.

Au chômage et sans diplôme ?

Pour cette ancienne Miss New Hampshire, devenue journaliste, les pauvres Danois n'ont pas d'avenir, comme au Venezuela, ce pays en faillite avec un taux d'inflation de un million de pourcent. Bref, selon Trish Regan, les Danois restent à l'école indéfiniment, étant donné qu'elle est gratuite, n'y obtiennent aucun diplôme et ne veulent pas travailler.

Et c'est donc faux. L'avenir des Danois est loin d'être bouché : leur école est gratuite et permet à une large partie des jeunes de faire des études sans que leurs parents soient fortunés et cela fonctionne plutôt bien puisque le pays se classe cinquième sur la qualité de son éducation, d'après le Forum économique mondial de Davos, juste derrière les Etats-Unis, où les études sont hors de prix. Et largement devant le Venezuela, lequel est seulement 94e pour la qualité de son éducation.

Huitièmes en terme de taux d'emploi selon l'OCDE

Les Danois sont par ailleurs ceux qui ont le plus gros taux d'emploi au monde : ils sont huitième d'après l'OCDE, les Américains se classant loin derrière, en 20e position. Quant au taux d'emploi du Venezuela, il est très faible dans la mesure où carrément une personne sur trois est au chômage dans ce pays.

On le voit, aucune comparaison possible entre Danemark et Venezuela. Même l'ONU le dit, puisqu'elle classe le Danemark comme le 5e pays le plus développé au monde quand on compile, sa richesse par habitants, son espérance de vie, son accès à la santé à l'école et les droits de l'homme. Bref, tout ce qui fait une qu'une vie peut être enviable. Le Venezuela ne pointe que 71e dans le classement de l'ONU.

Ces contre-vérités ont été dénoncées par un homme politique Danois récemment. Dans une vidéo, le social-démocrate Dan Jorgensen a démonté les affirmations de Fox News avec humour : la vidéo comptabilise des centaines de milliers de vues. Souvenons-nous toutefois que Fox New touche chaque année 70 millions d'Américains…