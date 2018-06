Le vrai du faux. Non, il n'y a pas de complots autour de la mort du rappeur XXXTentacion

Le rappeur XXXTentacion, le 6 octobre 2017, à Miami. (Bennett Raglin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Lundi 18 juin, un rappeur américain de 20 ans connu sous le nom de XXXTentacion a été abattu au volant de sa voiture de luxe à Miami. XXXTentacion, Jashseh Onfroy de son vrai nom, connaissait un très grand succès dans le milieu du hip-hop américain, bien que des poursuites pour violences conjugales aient été engagées contre lui. Sauf que malgré une annonce officielle sur Twitter du sheriff du Comté de Broward, beaucoup n'y croient pas.

La mort du rappeur contestée

Complot sur la mort du rappeur. S’agirait-il donc d’une mise en scène ? C’est en tout cas ce qu’affirment des dizaines de vidéos postées sur YouTube par de jeunes internautes, y compris en France, dans lesquelles on entend diverses théories : "J’ai des preuves qui pourraient amener à penser qu’il n’est pas décédé. Dans la vidéo (…) on ne voit pas de sang malgré le fait qu’il se soit fait tirer dessus. Ce n’est pas normal qu’il n’y en ait pas." ou encore "On ne voit même pas le tatouage de croix qu’il a sur son front. Selon moi, c’est une autre personne a été placée dans ce véhicule."

Des preuves qui n'en sont pas

Mais que l’on ne s’y trompe pas, chacune d'entre elles cumulent plusieurs milliers voire dizaines de milliers de visionnages sur YouTube, des vidéos censées regrouper plusieurs preuves d’un éventuel complot. Néanmoins, ces preuves ne sont pas des sources officielles comme la parole de policiers chargés de l'enquête par exemple. Il s’agit plutôt de ce qu’ils ont vu sur une vidéo apparemment tournée au téléphone portable par un témoin anonyme sur les lieux de la fusillade qui a ensuite été partagée ensuite sur les réseaux sociaux.

Sur cette vidéo de quelques secondes, on voit le corps d'un homme sur le siège conducteur d'une voiture de luxe. La vidéo est de très mauvaise qualité, floue et tournée à contre-jour. Cela suffirait toutefois pour relever le fait qu'il n'y ait pas de sang et que l’on ne retrouve pas un tatouage qui devrait pourtant s'y trouver.

Voilà comment ce qui est au mieux un élément étrange pour des novices en blessure par balle ou en matière de scène de crime devient une preuve irréfutable que XXXTentacion est bel et bien vivant, tout comme Michael Jackson.