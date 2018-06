La figure montante du rap, XXXTentacion, assassiné en pleine rue

Le rappeur XXXTentacion a été tué par balle lundi 18 juin en Floride, en plein jour. La figure montante du rap avait 20 ans. Le même jour, le rappeur Jimmy Wopo est assassiné en Pennsylvanie, à l'âge de 21 ans. Cette flambée meurtrière n'est pas la première. Pendant les années 90, le gangsta rap est plombé par la guerre des gangs et les rivalités entre la côte est et la côte ouest. Le rappeur Tupac Shakur meurt mitraillé à Las Vegas en 1996. Et six mois plus tard, c'est son rival Notoriuous B.I.G. qui est assassiné à Los Angeles. Les rappeurs sont conscients que leur environnement est dangereux.

Des insultes régulières

De façon prémonitoire, XXXTentacion avait parlé de sa mort dans un live Instagram. Sa carrière a été courte et sulfureuse. Les rappeurs aujourd'hui ne se contentent plus de se provoquer par chansons interposées, ils passent par les réseaux sociaux. Comme le rappeur 6ix9ine qui insulte régulièrement ses rivaux sur Instagram.