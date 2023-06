Le vrai du faux. Les vacances d'été pour les élèves en France durent-elles plus longtemps qu'avant, comme l'assure Emmanuel Macron ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Lors d'un déplacement à Marseille le 27 juin 2023, le président de la République a estimé que les vacances d'été étaient trop longues et responsables de l'épuisement des élèves.

Emmanuel Macron a appelé à "repenser" le temps scolaire et la durée des vacances d'été , pendant une visite à Marseille mardi 27 juin. Selon lui, certains enfants ont deux mois et demi ou trois mois de vacances pendant la belle saison et la conséquence ", c'est qu'on bourre les semaines de nos enfants".

"C'est parce que les enfants partent trop tôt et ont des vacances qui se sont plutôt allongées ces 20 dernières années que vous avez vos mêmes enfants qui arrivent crevés tous les soirs", a-t-il assuré. D'où la question : les fameuses grandes vacances sont-elles plus longues aujourd'hui qu'il y a 20 ans ?

10 jours de vacances d'été en moins en 20 ans

L'affirmation du président de la République est fausse. C'est même le contraire : les vacances d'été se sont franchement raccourcies ces 20 dernières années, en perdant près de 10 jours, selon les calculs de franceinfo à partir des archives des calendriers scolaires de 1960 à aujourd'hui, mises en ligne par le ministère de l'Éducation. Elles duraient 65 jours au début des années 2000, mais ont progressivement diminué pour ne durer plus que 56 ou 57 jours dans les années 2020.

À l'année, d'ailleurs, le nombre de jours de vacances scolaires est assez stable, voire il y a une très légère baisse. Depuis les années 2010, les écoliers, collégiens et lycéens ont 112 ou 113 jours de congés par an, alors que ceux qui étaient scolarisés dans les années 2000 en avaient 115 environ. Les vacances scolaires duraient donc deux ou trois jours de plus il y a 20 ans.

La durée des vacances scolaires est stable, car la réduction des vacances d'été est compensée par l'allongement des vacances de la Toussaint. Celles-ci ne duraient qu'une semaine il y a 20 ans, puis 10 jours, avant de passer à deux semaines pendant l'année scolaire 2012-2013.

La durée cumulée des vacances stable depuis des décennies

Si l'on remonte plus loin dans le temps, on retombe d'ailleurs toujours à peu près sur les mêmes chiffres et surtout sur la même tendance à une légère baisse. Par exemple, pendant l'année scolaire 1960-1961, les élèves ont eu 119 jours de vacances au total, soit une semaine de plus que les élèves des années 2020.

À l'époque, les vacances d'été étaient encore plus longues et duraient 80 jours, soit plus de deux mois et demi, alors que les autres vacances de la Toussaint et d'hiver étaient beaucoup plus courtes, atteignant seulement quatre et cinq jours.

Connaissant cette stabilité, l'antenne lilloise du syndicat enseignant SE-Unsa a répondu au président de la République sur Twitter que "le seul allongement des vacances [était] la fuite des lycéens cette année, suite à la réforme du bac d'un certain Emmanuel Macron", alors que les épreuves écrites de spécialité ont eu lieu en mars.