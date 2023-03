Le vrai du faux. Les médecins perçoivent-ils 36,50 euros par consultation, comme l'assure le ministre de la Santé ?

Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

François Braun a affirmé sur France Inter que les généralistes gagnaient plus que le simple prix d'une consultation, fixé à 25 euros, lors des rendez-vous médicaux.

Les négociations entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie se sont soldées par un échec mardi soir. La Sécu proposait une augmentation du tarif des consultations des généralistes à 26,50 euros, au lieu de 25 euros, mais ce n'est pas assez pour les syndicats et collectifs de médecins.

Anticipant sur cet échec, le ministre de la Santé François Braun avait tenu à rappeler dès lundi sur France Inter que "ce 25 euros, ce 26,50 euros, ce n'est pas du tout la valeur de la consultation. Un médecin a plus de 20 % de son revenu qui est fait de forfaits, ce qui fait une consultation de base aujourd'hui à 36,50 euros". Et en effet, les médecins perçoivent davantage que le simple prix de la consultation que l'on connaît.

Les médecins reçoivent plusieurs rémunérations

En vérité, le tarif de 25 euros qui est souvent débattu est le prix d'une consultation de base par un médecin généraliste installé en libéral. Mais plusieurs forfaits s'y ajoutent, payés par l'Assurance maladie. Par exemple, le soignant gagne six euros de plus pour le suivi d'un enfant de moins de 6 ans, 42 euros de plus pour un patient 80 ans ou davantage. Cela correspond au forfait patientèle médecin traitant.

Il y a aussi un forfait pour les patients en affection longue durée, un autre pour les visites à domicile, encore un pour la prescription de certains médicaments revenant moins chers à la Sécu, ou même un autre pour la modernisation du cabinet médical. Enfin, ils ont une rémunération s'ils remplissent des objectifs de santé publique, notamment en matière de prévention, s'ils vaccinent contre la grippe ou dépistent des cancers.

Tous ces forfaits représentent bien plus de 20 % des revenus des médecins, selon un rapport de la Sécurité sociale sur le paiement à la performance des médecins libéraux en 2014.

35 euros par consultation en moyenne actuellement

Selon le collectif Médecins pour demain, à l'origine du mouvement de grève des généralistes à l'automne dernier, en additionnant tous ces forfaits, la consultation est rémunérée en moyenne à hauteur de 35 euros. En donnant ce chiffre, le collectif, qui demande une consultation à 50 euros, espère convaincre que la hausse réclamée n'est pas si élevée et qu'elle peut être en partie payée par les mutuelles, et non par la Sécu, qui utilise de l'argent public.

Dans son calcul, le ministre de la Santé a déjà intégré la hausse d'1,50 euro proposée par l'Assurance maladie, ce qui le conduit à parler d'une consultation rémunérée à hauteur de 36,50 euros.

Près de la moitié part dans les charges

Avec la rémunération actuelle de 35 euros en moyenne par consultation, à raison de 5 000 rendez-vous en moyenne par an, selon le syndicat majoritaire de médecins MG France, cela revient à un chiffre d'affaires de 175 000 euros par an et par médecin.

Mais les professionnels ne gardent pas tout cet argent. Quasiment la moitié part dans les différentes charges à payer, selon un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé datant de 2001, dans les factures d'électricité, dans le loyer pour le cabinet médical, dans le salaire de leur secrétaire, dans le matériel médical ou de bureau ou encore dans les pleins de carburant pour pouvoir se déplacer chez les patients. En fin de compte, les généralistes perçoivent en moyenne 92 000 euros par an, selon la Drees.

Par ailleurs, ce que le ministre François Braun n'a pas dit sur France Inter, c'est que, justement, Médecins pour demain demande la suppression de certains de ces forfaits en échange de la hausse du tarif des consultations. Il déplore, à travers ces forfaits, une sorte de salariat déguisé des généralistes pourtant installés en libéral. Des forfaits "contraignants, non-déontologiques, invérifiables et, parfois, absurdes", aux yeux du collectif qui représente plus de 17 000 médecins.