Le vrai du faux. Grève des médecins libéraux : le montant de la consultation en France est-il le plus bas d'Europe ?

Faut-il doubler le montant d'une consultation chez le généraliste ? C'est ce que réclament les médecins libéraux qui font grève jusqu'à vendredi 2 décembre. Ils veulent que le prix d'une consultation passe de 25 à 50 euros parce que la France est aujourd'hui loin de la moyenne européenne selon Céline Bretelle, porte-parole du collectif "Médecins pour demain" : "La moyenne européenne d'une consultation est à 46 euros. La France est quand même la 7e puissance mondiale et actuellement elle paye ses médecins au meme niveau que certains pays du tiers monde, à 25 euros actuellement."

Lancés sur les réseaux sociaux par le collectif Médecins pour demain, de nombreux professionnels devraient fermer leurs cabinets les 1er et 2 décembre. Ils demandent une revalorisation du tarif des consultations de 25 à 50 euros. pic.twitter.com/VZ4sbMnkfe — Le Figaro (@Le_Figaro) November 30, 2022

Le tarif d'une consultation est-il vraiment plus bas en France que dans le reste de l’Europe ? C'est vrai, si on regarde uniquement le coût d'une consultation dans le secteur 1, c'est à dire le moins cher. La France pratique bien les tarifs parmi les plus bas d’Europe d'après un récent rapport du Sénat. Sauf que regarder uniquement le prix de la consultation, c'est une vision très partielle.

Des systèmes de santé très différents

D'un pays à l'autre, les systèmes de santé sont différents, ce qui limite les comparaisons. Par exemple en Espagne, la plupart des consultations sont gratuites, même chose dans le service public de santé en Grande-Bretagne sauf que si vous allez dans le privé il faut compter au moins une cinquantaine d'euros et ça peut même aller jusqu'à 200 euros.

Par ailleurs, en France, le revenu des médecins ne vient pas uniquement du tarif de leur consultation. Ils sont aussi rémunérés par l'Assurance maladie. Il faut pour cela qu'ils remplissent des objectifs précis de santé publique par exemple s'ils font de la prévention ou s'ils sont médecins traitant. Cette rémunération supplémentaire représente pour les médecins généralistes en moyenne 5 000 euros par an. Et ça, c'est en plus de leurs 25 euros par consultation.

Les revenus des médecins plutôt dans la moyenne haute européenne

Finalement, plutôt que de comparer le prix des consultations, il faut mieux regarder si les médecins français gagnent plus ou moins que leurs homologues européens. Si on regarde les revenus sur l'année les médecins généralistes libéraux gagnent près de 90 000 euros par an, d'après le ministère de la Santé.

Pour comparer avec les médecins européens, l'OCDE révèle qu'un médecin français gagne trois fois plus que le salaire moyen de son pays. Seul l’Allemagne et le Royaume-Uni sont devant. Un médecin allemand par exemple gagne quatre fois plus que le salaire moyen dans son pays.