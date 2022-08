Le vrai du faux. "Diminuer sa consommation de viande" est-il le geste le plus efficace "devant la voiture" pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Quel est le mieux pour l’environnement : moins de viande ou moins de voiture ? Pour Sandrine Rousseau, la députée Europe Ecologie les Verts de Paris, la réponse est toute trouvée : "Diminuer sa quantité de viande, c'est le geste le plus efficace face au dérèglement climatique d'un point de vue personnel. Dans les gestes à faire, c'est celui qui est le plus efficace, meme devant la voiture", a-t-elle dit sur LCI.

Le plus efficace d'après une étude... mais à plusieurs conditions

Pour vérifier la déclaration de l'élue, la cellule "Vrai du faux" de franceinfo a d'abord contacté directement Sandrine Rousseau pour savoir sur quelles données elle se basait. Elle nous a répondu en nous transférant une étude d'un cabinet de conseil spécialisé dans l'adaptation au changement climatique. Le document liste et évalue une douzaine de gestes pour faire baisser sa consommation de CO2. Cela va de mettre des ampoules LED chez soi, à passer au zéro déchet ou encore à ne plus prendre l'avion. Et sur l'ensemble de ces gestes, c'est vrai, la consommation de viande est celui qui a le plus d'impact. Mais à quelques conditions, que ne précisent pas Sandrine Rousseau.

Par exemple, la députée parle de consommer moins de viande alors que l'étude se base sur un Français qui déciderait de devenir carrément végétarien, en éliminant viande et poisson. Concernant l'usage de la voiture, l'étude prend pour hypothèse un Français qui déciderait de faire systématiquement du covoiturage. Ce sont donc deux conditions bien précises et même jugées "caricaturales" par les auteurs de l'étude eux-mêmes.

Deux secteurs très polluants

Pour avoir d'autres données que cette étude sur l'impact environnemental de la viande et des voitures, on peut se tourner vers les chiffres du Citepa, l'organisme qui calcule les émissions de gaz à effet de serre en France. D'après eux, c'est bien la voiture qui pollue plus, notamment les véhicules qui roulent au diesel.

Cependant, pas très loin derrière, on retrouve l'élevage bovin qui est une source très importante de pollution notamment parce que les animaux consomment beaucoup d'eau et de nourriture. On peut rajouter aussi le méthane produit par les vaches. D'ailleurs le Giec, les experts climat de l'ONU, estime que manger moins de viande est bien un levier efficace, mais pas autant que ceux liés aux transports.