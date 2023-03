Le vrai du faux. Bill Gates a-t-il vraiment accusé Volodymyr Zelensky de corruption ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

La vidéo a été visionnée plusieurs millions de fois. Elle montre Bill Gates, assis sur un fauteuil et déclarant, face à la caméra, que "le gouvernement ukrainien est l'un des pires au monde, corrompu, contrôlé par quelques riches", ce qui fait dire à plusieurs internautes que le cofondateur de Microsoft charge violement le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais en réalité la vidéo a été tronquée.

Bill Gates ne ciblait pas spécifiquement Volodymyr Zelensky

Il s'agit d'un extrait d'une interview donnée par Bill Gates au Lowy Institute, un think tank australien, fin janvier 2023. À la 27e minute, le milliardaire américain prononce bien cette phrase mais il dit aussi "avant la guerre". Il ne cible donc pas directement Volodymyr Zelensky et son gouvernement, mais parle du pouvoir politique en Ukraine avant le conflit avec la Russie, et en général.

Cette vidéo tronquée a été partagée pour la première fois sur le compte Twitter "Australians versus the Agenda", autrement dit "les Australiens contre le système". Un compte créé en décembre 2020, en pleine pandémie mondiale, et qui diffuse plusieurs théories complotistes sur le Covid-19, notamment la théorie très répandue selon laquelle Bill Gates aurait fabriqué l'épidémie pour pouvoir ensuite vendre des vaccins. Cet extrait trompeur est simplement une nouvelle façon d'alimenter les fausses informations à son sujet.

D'ailleurs, en-dessous d'une autre publication de la vidéo qui a été vue plus de deux millions de fois, Twitter met un message d'avertissement précisant que les images étaient coupées.

La lutte anti-corruption relancée en Ukraine

Sur le fond, Bill Gates fait référence à un phénomène connu depuis longtemps et déjà largement relayé par les observateurs internationaux. En 2022, l'ONG Transparency International, qui lutte contre la corruption des gouvernements et des institutions gouvernementales, classait l'Ukraine seulement à la 121e place sur 180 dans son rapport annuel sur la perception de la corruption dans les pays, donc plus près du bas du tableau que du haut.



La lutte contre la corruption était d'ailleurs l'un des arguments de campagne de Volodymyr Zelensky, avant son élection en 2019, même si, par la suite, il n'a pas toujours convaincu sur le sujet : à la fois il a accompagné la création de la Haute Cour anticorruption d'Ukraine, décidée par son prédécesseur, mais en parallèle, il a été épinglé lui-même dans l'affaire des Pandora Papers en 2021. La vaste enquête du Consortium international de journalistes d'investigation épinglait plusieurs dirigeants du monde pour des montages financiers offshore et le président ukrainien en faisait partie, car il avait eu des parts dans une société écran enregistrée dans un paradis fiscal.

Poussé par ses alliés occidentaux dans la guerre contre la Russie, dont les Etats-Unis qui conditionnent leur aide à la lutte contre la corruption, Volodymyr Zelensky a finalement lancé une sorte d'opération mains propres ces dernières semaines. Plusieurs responsables politiques ont été limogés.