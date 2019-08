Les incendies géants en Amazonie provoquent une forte vague d'émotions à travers le monde. De nombreux internautes partagent des photos sur les réseaux sociaux, mais certains clichés sont sans rapport avec les feux actuels. C'est le cas de plusieurs personnalités, comme le chef de l'État français.

Le président français s'est alarmé, jeudi soir sur Twitter, de ces incendies impressionnants. "C'est une crise internationale", a mis en garde Emmanuel Macron : "Notre maison brûle. Littéralement". Problème : la photo de ce tweet ne date pas de cet été. L'AFP a retrouvé son auteur, il s'agit de l'Américain Loren McIntyre... décédé en 2003.

Emmanuel Macron n'est pas le seul à s'être trompé. Cette même photo a été partagée par de nombreuses autres personnes, dont le chanteur portoricain Ricky Martin, ou Leonardo DiCaprio.

L'acteur américain a d'ailleurs récidivé, puisqu'il a posté une autre photo, fausse, elle aussi. Ce cliché date de 2016 (et a été pris dans l'Amazonie péruvienne, une zone pas encore touchée par les feux de cet été 2019).

De son côté, Madonna demande au président brésilien Bolsonaro de modifier sa politique de déforestation. Pour appuyer son propos : une photo de forêt en feu, mais qui remonte à 1989.

Dans le monde du sport aussi, des personnalités ont relayé des photos hors contexte. Ainsi, le joueur de tennis N.1 mondial, le Serbe Novak Djokovic a partagé le même cliché que Madonna.

La photo postée par une autre star, le footballeur Cristiano Ronaldo, a été prise en 2013, bien au Brésil mais pas en Amazonie.

En voulant bien faire, pour dénoncer ces terribles incendies, de très nombreux internautes se sont également fourvoyées sur des images. Il y a par exemple cette photo d'un singe qui crie avec son bébé mort dans les bras. La photo n'a pas été prise en Amazonie, mais en Inde.

Autre image qui est diffusée sur les réseaux sociaux, à tort : celle d'un lapin calciné. Mais il a été photographié en Californie, pendant les feux de novembre dernier.

