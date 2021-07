VRAI OU FAKE Faut-il vraiment avoir peur de retirer le masque au cinéma ?

Le masque n'est plus obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture sur présentation du pass sanitaire. Certains internautes y voient une anomalie car tous les détenteurs du pass sanitaire ne sont pas forcément vaccinés et pourraient être contaminés. C'est vrai.Faut-il vraiment avoir peur de retirer le masque au cinéma ?