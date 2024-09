Explosion de bipeurs et talkies-walkies au Liban : on a vérifié ces images censées montrer d'autres objets exploser

Deux vagues d'explosions de bipeurs, puis de talkies-walkies, portés par des membres du Hezbollah, ont touché le Liban mardi, puis mercredi 17 et 18 septembre. Ces explosions simultanées ont causé la mort de plusieurs dizaines de personnes et des milliers de blessés, selon le ministère de la Santé libanais. Depuis sur les réseaux sociaux, certains internautes partagent des photos et vidéos d'explosions censées montrer d'autres types d'objets exploser au Liban. Des contenus qui participent au climat de peur qui s'installe dans le pays, car les Libanais craignent que d'autres objets électroniques puissent exploser près d'eux. On a vérifié ces images.

Un iPhone égyptien qui date de 2021

Un journaliste reporter de la chaîne israélienne i24 news partage la photo d'un iPhone explosé.

Non cette photo ne montre pas un iPhone libanais qui a explosé, elle date de 2021 et montre un iPhone égyptien. (PHOTO PARTAGEE SUR X)

L'auteur du post sur les réseaux sociaux indique qu'il s'agit d'un iPhone qui a explosé au Liban, de la même manière que les bipeurs et talkies-walkies ces derniers jours. Sauf qu'en faisant une recherche d'image inversée on retrouve exactement la même photo d'iPhone explosé sur un site d'information égyptien, cairo24.com.

On retrouve cet iphone sur ce site d'information égyptien, cairo24.com et il date de 2021 (CAPTURE ECRAN DU SITE CAIRO24.COM)

Dans l'article, on apprend qu'il s'agit d'un iPhone qui a explosé dans une famille égyptienne, après avoir été branché pour être rechargé. Cela avait provoqué un incendie, vite maîtrisé. L'article date du 19 mars 2021 donc rien à voir avec les explosions qui ont eu lieu ces derniers jours au Liban.

Explosions de panneaux solaires, smartphones et autre micro-ondes non prouvées

Des internautes partagent des vidéos censées prouver que d'autres objets ont aussi explosé au Liban ces derniers jours, comme des batteries de panneaux solaires, des iPhone ou même des micro-ondes. Les posts cumulent plusieurs centaines de milliers de vues et participent à la psychose et au climat de peur qui s'installent dans le pays depuis ces explosions. Les Libanais craignent que tout objet électronique de leur quotidien explose à tout moment.

Sauf qu'il n'y a rien sur ces images qui permet de prouver que ces objets ont explosé. Sur l'une des vidéos, on voit le toit d'un immeuble avec de la fumée qui en sort. L'auteur du post prétend que c'est la batterie d'un panneau solaire qui a provoqué cette fumée. Sur une autre, on voit une boutique qui vient d'exploser, sans qu'on sache ce qui l'a provoqué, pourtant celui qui partage cette vidéo prétend que c'est l'explosion simultanée d'iPhone qui est à l'origine du drame. Enfin, sur une dernière vidéo, on voit une explosion, qui vient de l'appartement d'un bâtiment, filmée de très loin et, selon l'auteur du tweet avec la vidéo, il s'agit de l'explosion d'un micro-ondes. À chaque fois, les vidéos sont courtes, de mauvaise qualité, filmées de très loin et sans contexte, ce qui permet à n'importe qui de les utiliser pour les interpréter comme il veut.

On retrouve aussi ces mêmes vidéos sur des comptes de journalistes ou médias locaux mais avec une tout autre description. Selon eux, il s'agit probablement de l'explosion d'appareils de transmission, type bipeurs ou talkies-walkies.