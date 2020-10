Nicolas Bay était l'invité de franceinfo mercredi 13 octobre. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Alors que l'épidémie de Covid-19 continue de progresser et que le chef de l'État doit s'exprimer mercredi 14 octobre, l'eurodéputé du Rassemblement national, Nicolas Bay, a dénoncé sur franceinfo mardi matin une mauvaise gestion de la crise sanitaire.

Selon lui, la France aurait même l'un des pires bilans en terme de mortalité : "Ce qui est certain, c'est que la France est un des pays qui a eu finalement le plus grand nombre de morts par habitants", a-t-il affirmé avant de se raviser quelques secondes plus tard. "Sur 27 pays, on est dans le peloton des quatre ou cinq où il y a eu le plus de morts par habitant."

Environ 500 morts par million d'habitants en France

À l'échelle de la planète, Nicolas Bay dit faux. Il suffit d'aller vérifier sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Si on enlève les micro-États comme Saint-Marin ou Andorre, la France est 16e en termes de mortalité par million d'habitants, loin derrière de nombreux pays d'Amérique du sud ou même des États-Unis.

En revanche, à l'échelle européenne, Nicolas Bay a vu plus juste. La France se classe 6e derrière la Belgique, en tête de ce classement avec près de 880 morts pour un million d'habitants. Il y a ensuite l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la Suède. La France, selon l'OMS, déplore un peu moins de 500 morts par million d'habitants.