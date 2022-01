Covid-19 : faut-il s'inquiéter d'attraper le "Flurona", le coronavirus et la grippe en même temps ?

Le vrai du faux Antoine Krempf, Joanna Yakin, Emilie Gautreau, Thomas Pontillon et Gérald Roux Du lundi au vendredi à 6h11, 7h34, 9h35, 11h36 et 22h32

Certains internautes laissent entendre qu'un nouveau virus nous menace : le "flurona". Derrière ce mot inventé se cache pourtant une simple co-infection. Certaines personnes peuvent en effet être touchées simultanément par le Covid et la grippe saisonnière et il n'y a rien d'étonnant à cela.

"Un virus recombinant très dangereux", "Une fusion de la grippe et du Covid"... Voici quelques uns des messages très anxiogènes partagés en ce moment sur les réseaux sociaux pour parler du "flurona". Certains internautes laissent entendre qu'il faudrait craindre l'émergence d'un nouveau variant apparu en Israël, fruit d'une "fusion" entre la grippe et le Covid. Mais il n'en est rien.

APRÈS COVID19, LE FLURONA ?

Pour la 1re fois diagnostiqué en Israël, le #flurona est au #Covid19 ce que le punch planteur est au rhum blanc: un cocktail de SRAS-CoV-2 et de grippe banale.

Peut-être une bonne nouvelle pour relancer les ventes de #Pfizer ?https://t.co/CSTZVcICSC — François Asselineau (@UPR_Asselineau) January 2, 2022

Israël, donné en exemple depuis le début, est potentiellement en train de générer un virus recombinant très dangereux. Ils le nomment "Flurona". Il va falloir surveiller de très près cette nouvelle escroquerie mondiale. ☝️ — Tapaton (23) #Ivermectine ☠ (@Tapanur) January 2, 2022

Une co-infection pas étonnante

Disons-le d'abord clairement, le mot "flurona" n'a rien de scientifique, il s'agit simplement de la contraction de deux mots : "flu" (qui signifie "grippe" en anglais) et "coronavirus", pour évoquer le cas de personnes simultanément touchées par la grippe et le Covid. Aussi, tous les infectiologues interrogés rappellent qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une personne soit contaminée par deux virus en même temps.

Parler de "fusion" entre ces deux virus, n'a par ailleurs aucun sens. Les spécialistes estiment il n'y a quasiment aucun risque que les gènes des deux virus s'échangent pour former un espèce de "supravirus", car la grippe et le SARS-CoV-2 appartiennent à des familles de virus différentes. Le vent de panique qui semble souffler sur les réseaux sociaux n'est donc pas fondé. S'il n'est pas étonnant de voir des personnes touchées à la fois par le Covid et la grippe, le Dr Alexandre Bleibtreu, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, rappelle que l'on voit également en France des personnes touchées par la gastro-antérite ou la rhinopharyngite, appelée aussi rhinite ou rhume, en même que le Covid. Personne ne parle pour autant de "gastrona" ou de "rhinona";

Un cas israélien très médiatisé, mais pourtant pas exceptionnel

La Toile semble s'être enflammée après qu'un cas a été très médiatisé en Israël. Dans un article du 2 janvier paru dans The Times of Israel, on lisait que le pays connaissait son premier cas de patient atteint de Covid et de grippe en même temps. Certains y ont vu une sorte de première mondiale. L'article rapportait pourtant lui même que "des rapports de patients atteints à la fois de la grippe et du Covid-19 ont fait surface aux États-Unis dès le printemps 2020".

Des cas ont bien été constatés en France, ce qui n'est, encore une fois, pas étonnant. Pendant deux ans, la France a été épargnée par la grippe mais avec le relâchement des gestes barrières observés ces derniers mois, ce virus saisonnier refait surface et peut venir s'ajouter au Covid.

Pas d'étude sur une potentielle dangerosité accrue de contracter les deux virus à la fois

Doit-on s'inquiéter pour notre santé si l'on contracte les deux virus, grippe et coronavirus, simultanément ? Pour l'instant c'est impossible à dire. On ne dispose pas encore d'étude pouvant affirmer que ce serait plus grave, moins grave ou sans conséquence. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les hôpitaux préféreraient sûrement n'avoir à gérer qu'une seule épidémie.