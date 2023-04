Le Vrai du Faux Junior vérifie quatre affirmations de Maître Gilms dans son interview polémique sur YouTube

Cette semaine dans le "Vrai du Faux Junior", nous répondons à des questions sur l'interview de Maître Gims où il affirme que les pyramides d'Egypte étaient des antennes électriques ou encore que des peintures de chevaliers africains sont cachées dans des catacombes.

Le rappeur congolais Maître Gims a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, suite à une interview donnée à la chaîne YouTube Oui Hustle. Une interview de près d'une heure quarante où il parle d'abord de son enfance, son parcours et il termine en expliquant être passionné d'histoire, en particulier l'histoire de l'Afrique. Il dit "Je suis fan d'histoire et aujourd'hui je suis persuadé que l'Afrique a inspiré tout le monde".

Ensuite il déroule plusieurs démonstrations historiques très surprenantes à propos de l'Egypte antique où il dit que l'électricité y a été développée grâce aux pyramide. Il parle aussi d'une pierre qui produit de l'électricité qui aurait été découverte au Congo. Et il dit également, que des peintures de chevaliers noirs seraient cachées dans des catacombes. Des approximations, voire des inventions historiques repérées par les élèves du collège André Derain, à Chambourcy dans les Yvelines.

1 Non il n'y a pas de peintures cachées dans des catacombes

Maud se demande s'il est vrai, comme l'affirme Maître Gims, "que des tableaux représentant des chevaliers noirs sont cachés dans des catacombes".

Sophie Brouquet, historienne, professeur émérite et auteur de Idées fausses et réalités du Moyen âge lui répond d'abord que "la notion de chevalerie c'est quelque chose d'européen et que c'est apparu au XIe siècle." Elle explique ensuite que "non il n'y avait pas de chevaliers en Afrique, que ça soit au Moyen âge et encore moins il y a 50 000 ans."

En revanche, Sophie Brouquet nous explique qu'il a eu des chevaliers noirs en Europe au Moyen âge, "pas beaucoup, mais il y en a eu à l'occasion notamment des croisades, des hommes noirs qui avaient été esclaves, dans les pays musulmans et qui se sont échappés ou qui ont été achetés, pour les libérer, par les chevaliers chrétiens et il y a eu effectivement quelques chevaliers noirs chrétiens."

Concernant cette histoire, développée par Maître Gims, de tableaux cachés dans les catacombes, Sophie Brouquet répond que c'est faux, "il n'y a aucun tableau dans les catacombes, à cette époque-là de la chevalerie, on peint très peu les tableaux, ça apparaît à la fin du Moyen Âge." Donc non il n'y a pas de chevaliers noirs en peinture cachés dans des catacombes.

En revanche, Sophie Brouquet explique qu'il existe bien des œuvres d'art représentant des chevaliers noirs de cette époque, "l'un des plus connus c'est Saint Maurice, un légionnaire romain, il était noir et on retrouve par exemple une statue de lui à l'entrée d'une église en Allemagne, à taille humaine."

2 Non les Egyptiens n'ont pas développé l'utilisation de l'électricité grâce aux pyramides

Méline et Maud se demandent s'il est vrai "que les pyramides peuvent être utilisées comme antenne électrique et qu'il y a de l'or à leur sommet les transformant en antenne électrique."

Christophe Barbotin, égyptologue et conservateur en chef au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre leur répond que "tout cela est farfelu de A à Z, rien n'est vrai !" Donc les Égyptiens à l'époque de l'antiquité n'avaient pas d'électricité et les pyramides n'ont jamais servi d'antenne.

Il faut savoir que les pyramides nourrissent de nombreux fantasmes sur leur construction et les secrets qu'elles renferment. Ce n'est donc pas étonnant de voir fleurir de nombreuses théories, parfois complotistes. Maitre Gims fait référence à l'une de ces théories et ça se confirme lorsqu'il publie jeudi 13 avril sur son compte Twitter une vidéo qui commence par "Les grandes pyramides d'Egypte, ne seraient pas des tombeaux, mais d'énormes centrales à production d'électricité que les Égyptiens auraient hérité d'une civilisation inconnue."

C'est ce qu'on appelle, la théorie "des anciens astronautes", une théorie qui défend l'idée que d'anciennes civilisations, auraient reçu l'aide d'extraterrestres venus sur Terre pour apporter des savoirs inconnus de l'homme. On rappelle que tout ceci ne repose sur aucun fondement scientifique.

Maitre Gims a réagi en sortant une nouvelle chanson sur son compte YouTube où il fait référence à ses déclarations sur les pyramides. Il est très loin du mea culpa, par exemple il dit dans sa chanson "la vérité : tout le monde a son propre discours".

3 Non il n'existe pas de pierre qui produit de l'électricité

Lison a entendu Maitre Gims dire "qu'il y a une pierre électrique au Congo", elle se demande si c'est possible et si cela existe. Maxence se demande s'il est vrai que les pierres électriques au Congo sont plutôt "conductrices d'électricité et non pas productrices d'électricité".

Nous avons contacté des géologues et tous sont unanimes, "il n'existe pas de pierres capables de produire de l'électricité."

Si Maître Gims affirme cela, c'est certainement en rapport avec ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis le début de l'année et qui cumulent plusieurs dizaines de millions de vues. On y voit une pierre connectée à une ampoule via deux petits fils électriques, sans batterie et pourtant l'ampoule s'allume.

Et Maxence a raison, certains experts ont reconnu dans l'une de ces vidéos ce qui ressemble à de la pyrite, un minéral riche en métal qui ne produit pas d'électricité, mais qui est un très bon conducteur.

4 Oui Jacques Chirac a bien parlé de notre surconsommation, mais Maître Gims ne le cite pas correctement

Lucie "a entendu Maître Gims affirmer que Jacques Chirac avait dit que si l'Humanité mangeait comme les Français, il faudrait six planètes" et elle se demande si c'est vrai.

Ca n'est pas tout à fait ce qu'a dit Jacques Chirac, mais il n'est pas loin. C'était dans son fameux discours de 2002 où il dit "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs". Ensuite il parle de surconsommation en Occident et Jacques Chirac dit ceci : "Si l’humanité entière se comportait comme les pays du Nord, il faudrait deux planètes supplémentaires pour faire face à nos besoins."