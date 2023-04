Le Vrai du Faux Junior répond aux questions sur le projet pétrolier Willow en Alaska et sur le festival Coachella accusé d'être polluant et homophobe

Cette semaine dans le "Vrai du Faux Junior", nous répondons à des questions sur le projet Willow en Alaska récemment approuvé à la surprise générale par Joe Biden et à des questions sur le festival Coachella en Californie, accusé par certains d'être polluant et homophobe.

Pourquoi le projet Willow fait autant polémique depuis un an ? Le festival Coachella est-il vraiment polluant et homophobe comme l'affirment certains internautes sur les réseaux sociaux ? Les élèves du collège Jules-Ferry à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l’Essonne et ceux du lycée Sophie Germain à Paris nous interrogent et nous leur répondons.

Pourquoi Joe Biden a finalement approuvé le projet Willow ?

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a approuvé le 13 mars dernier le projet Willow en Alaska. Ce projet pétrolier, piloté par la multinationale américaine ConocoPhillips, souhaite produire environ 600 millions de barils sur trente ans. Au programme, trois sites de forage, environ 219 puits d'extraction et tout ceci en Alaska, de moins en moins préservé de ces projets massifs et très polluants.

Le projet Willow avait été approuvé sous l'administration Trump avant d'être interrompu en 2021 sous Joe Biden qui disait, au moment de l'élection présidentielle en 2020 : "Plus de forages pétroliers sur les terres fédérales". Le président américain expliquait que ça serait "un désastre de faire cela dans l'Arctique". Pourtant, trois ans plus tard, il décide d'approuver ce projet d'extraction pétrolière. D'où cette question de Léane qui se demande "pourquoi Joe Biden approuve le projet Willow alors qu’il s’était engagé à mettre fin aux forages pétroliers lors de sa dernière campagne électorale ?"

Nous avons contacté Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'Institut français des relations internationales (Ifri). Elle avance plusieurs explications possibles. "La première, c'est que s'il ne l'acceptait pas, il y avait potentiellement des attaques juridiques très coûteuses pour le gouvernement fédéral et qu'il n'avait pas le choix, parce que les compagnies qui veulent faire du forage dans la zone de Willow ont déposé leurs projets il y a plus de 20 ans et maintenant, elles veulent vraiment que ça se fasse parce qu'elles perdent de l'argent."

Ensuite, Laurence Nardon explique que Joe Biden peut se le permettre maintenant, car en amont, il a fait "plein de choses très positives pour l'environnement depuis qu'il est arrivé à la Maison Blanche en janvier 2021, comme faire revenir les États-Unis dans les accords de Paris, ou encore l'été dernier, en août 2022, il a fait passer une loi Inflation Reduction Act, qui va faire basculer les États-Unis de la voiture thermique à la voiture électrique."

Enfin la dernière raison possible de ce revirement de Joe Biden, selon Laurence Nardon, "c'est peut-être une ruse. Il a accepté ce projet Willow, mais il y a déjà des ONG environnementales qui ont déposé des recours, donc ce n'est pas parce qu'il a accepté le projet que ça va se faire. Il va y avoir encore des mois, peut-être des années, de discussions entre les ONG qui font les recours en justice."

Pourquoi certains disent que le festival de Coachella est homophobe ?

Du 14 au 23 avril, dans le désert de Californie, se tient l'un des plus grands festivals au monde, réunissant parmi les artistes les plus tendances de la scène internationale : le festival de Coachella. Sasha nous demande si le festival de Coachella "est polluant et homophobe comme le disent de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux".

Oui, on peut dire que ce festival est considéré comme polluant. Il génère des déchets considérables et un coût environnemental très élevé, comme le montre cette dernière étude publiée en 2019.

C'est déjà très polluant de s'y rendre, le festival est au milieu du désert, à plus de deux heures en voiture de Los Angeles et les visiteurs viennent du monde entier. A noter que les deux tiers des émissions moyennes de CO2 produites dans les festivals de musique proviennent des déplacements des participants. En l'occurrence, le festival de Coachella, c'est plusieurs milliers de spectateurs chaque jour. Il y a aussi la pollution sonore qu'il génère et qui perturbe les écosystèmes sur place et enfin, un rapport qui révèle plusieurs centaines de tonnes de déchets solides produits pendant le festival de Coachella, dont 20% seulement sont recyclés.

Concernant les accusations d'homophobie du festival, elles concernent son propriétaire, Philip Anschutz, un milliardaire dont la réputation est totalement opposée à l'image très progressiste de l'événement. Ce proche de Donald Trump est régulièrement accusé de financer des associations particulièrement conservatrices, anti-IVG ou encore hostiles à la communauté LGBT+. Depuis quelques année la polémique est telle qu'un hashtag #NoCoachella a émergé sur les réseaux sociaux.

Cette année, la chanteuse Angèle s'est produite à Coachaella et a été critiquée par certains de ses fans qui lui reprochent d'avoir été dans un festival "homophobe" et "anti-IVG" en référence à son propriétaire. Angèle s'est rendue sur scène et a même chanté l'une de ses chansons avec un drapeau arc-en-ciel sur les épaules, l'un des symboles de la communauté LGBT+.