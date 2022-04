Elon Musk et Twitter, le tourisme spatial et les accusations de maltraitance sur des singes : Le Vrai du Faux junior

Quarante quatre milliards de dollars (41 milliards d'euros) ! C'est le prix déboursé par Elon Musk pour racheter Twitter. L'homme le plus riche du monde s'offre l'un des plus importants réseaux sociaux. Une annonce qui a beaucoup fait réagir les élèves du collège Emile-Zola à Igny, dans l'Essonne.

Pour répondre à leurs questions, nous avons intérrogé Olivier Lascar, journaliste et rédacteur en chef du pôle digital de Science et Avenir. Il publie le 9 juin prochain Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science (Alisio Sciences).

Elon Musk rachète-t-il Twitter pour favoriser la liberté d'expression sur le réseau social ?

Elon Musk l'a dit par le passé, Twitter "va trop loin" et "intervient trop" sur sa plateforme, d'où cette question de Sharon : "Si on en croit les médias, Elon Musk veut racheter Twitter pour favoriser la liberté d’expression, est-ce vrai ?"

Pour rappel, dans son communiqué annonçant le rachat de Twitter, Elon Musk a indiqué que "la liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'Humanité". C'est aussi ce qu'a constaté Olivier Lascar qui explique que pour Elon Musk, "il y a trop de règles sur Twitter qui viennent limiter la parole et il veut se passer des règles de modération de façon à ce que tout le monde puisse dire ce qu'il a envie de dire sans être entravé."

Mais Olivier Lascar craint que cela "puisse créer beaucoup problèmes." Le journaliste explique qu'en supprimant toute modération, on laisserait circuler ce qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire "des paroles très négatives, de haines, parfois racistes ainsi que de fausses informations".

Enfin Olivier Lascar explique qu'il y a d'autres raisons qui expliquent ce rachat. D'abord "parce qu'Elon Musk peut se le permettre et qu'il adore ce réseau social" et ensuite parce qu'il veut devenir "le patron d'une plateforme numérique très importante pour les hommes politiques, les journalistes et les gens des médias en général." Ainsi grâce à cette acquisition "Elon Musk devient un homme d'influence, il peut ainsi se rapprocher des gens qui font les lois et qui vont peut-être lui permettre de développer ses sociétés comme il le souhaite" analyse Olivier Lascar.

Elon Musk veut-il développer le tourrisme spatial ?

Arthur se demande si Elon Musk "développe vraiment le tourrisme spatial et s'il est le seul à le faire ?"

Selon Olivier Lascar, le nouveau propriétaire de Twitter a plutôt pour projet de "coloniser l'espace et plus particulièrement la planète Mars." L'auteur d'Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science explique que "le projet spatial d'Elon Musk est au centre de tout car c'est son rêve de faire en sorte que l'humanité puisse un jour s'établir sur d'autres planètes que la Terre." Olivier Lascar précise que l'idée d'Elon Musk est d'utiliser une fusée de Space X, "appelée Starship, pour aller sur Mars et y installer des villes." Olivier Lascar rappelle que c'est "un rêve extrêmement critiqué car il n'est pas plausible."

Concernant le tourisme spatial, le journaliste explique que "d'autres hommes d'affaire veulent en faire et permettre à des gens très riches d'aller visiter l'espace". Par exemple, Jeff Bezos "a développé sa société privée spatiale qui s'appelle Blue Origin qui fait voyager des gens juste au-dessus de l'atmosphère terrestre, à un moment où ils sont en effet dans l'espace."

Eslon Musk a-t-il été accusé de maltraitance sur des singes ?

Arthur se demande si "les accusations contre Elon Musk de maltraitance sur des singes sont bien fondées ?"

Olivier Lascar confirme ces accusations en précisant que c'est "une société d'Elon Musk qui est visée, Neuralink". Il s'agit d'une société avec laquelle "Elon Musk souhaite développer des implants cérébraux" explique le journaliste, "c'est-à-dire des sortes de puces électroniques à mettre dans le cerveau et qui permettront, peut-être un jour, de commander des ordinateurs par la pensée."

Olivier Lascar rappelle que ce concept n'est pas nouveau, car "depuis des années des dispositifs similaires sont étudiés comme ces implants cérébraux testés pour soigner la maladie de Parkinson en contrôlant les tremblements."

Sauf qu'Elon Musk veut que ces implants servent aussi "pour des gens en bonne santé pour par exemple s'amuser et jouer à des jeux vidéo par la pensée." Mais avant cela, Elon Musk fait des tests sur des animaux, des singes ou des cochons et "une association de protection des animaux", explique Olivier Lascar, "a révélé il y a quelques mois que les singes, sur lesquels ces expérimentations avaient été faites, avaient été maltraités et que certains d'entre-eux étaient morts dans de grandes souffrances."