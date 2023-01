Le traitement éditorial de l'actualité internationale sur franceinfo

Si les auditeurs saluent la couverture de la guerre en Ukraine, ils estiment que la situation de certains pays, comme l'Iran, l'Arménie et le Pérou, mériterait d’être davantage exposée médiatiquement.

L’actualité internationale est dense et suscite un intérêt constant des auditeurs. S’ils saluent depuis plusieurs mois la couverture de la guerre en Ukraine, ils estiment que la situation de certains pays, comme l'Iran, l'Arménie et le Pérou, mériterait actuellement une plus grande exposition médiatique. Emmanuelle Daviet, médiatrice des antennes de Radio France, en parle aujourd'hui avec Franck Mathevon, directeur de l’information internationale de Radio France.

Emmanuelle Daviet : On commence avec des messages sur l’Iran

"On est informé régulièrement du drame russo-ukrainien, ce qui semble normal. Par contre, plus de nouvelles sur l’Iran. La démocratie serait-elle revenue ?" s’interroge (avec ironie) un auditeur.

Franck Mathevon, on sait qu’il est très difficile d’obtenir des visas pour l’Iran. Où en sont les demandes ?

Franck Mathevon : Une demande de visa est en cours en effet pour Radio France par un de nos reporters. On sait que les visas presse sont accordés au compte-gouttes en Iran, mais des confrères étrangers ont pu s'y rendre récemment, donc des autorisations sont accordées. Il faut savoir qu'aller dans un pays comme l'Iran, avec l'aval des autorités, ne permet pas d'y faire tout ce qu'on veut. Il faut travailler avec une agence d'État, avec un traducteur qui accompagne le reporter. La marge de manœuvre n'est pas totale. Cela dit, pour avoir été plusieurs fois en Iran, je peux témoigner du fait que la parole est assez libre. Certains Iraniens, bien sûr, sont plus craintifs que d'autres. Mais beaucoup acceptent de parler aux médias étrangers, même si leur position est parfois assez critique, à l'égard du pouvoir.

Malgré tout, très peu de journalistes étrangers ont pu aller en Iran depuis le début du mouvement de contestation, cet automne. Donc, difficile de savoir précisément quelle serait notre marge de manœuvre cette fois-ci. Et encore une fois, le visa ne nous a pas encore été accordé. Je précise tout de même que ça ne nous empêche pas, évidemment, de couvrir les manifestations en Iran, de faire entendre la voix des Iraniens. Grâce aux réseaux sociaux, on parvient à échanger avec des personnes sur place, qui peuvent témoigner de la répression du mouvement. On a des relais, des contacts, évidemment.

On poursuit avec ce message sur l’Arménie : "Comment expliquez-vous qu’ils y aient si peu de sujets sur la situation dramatique pour la population arménienne d’Artsakh ? Un blocus est imposé par l’Azerbaïdjan à 120.000 habitants depuis plus d’un mois. Ce n’est que le début d’un processus génocidaire. Et toujours rien dans vos journaux", nous écrit un auditeur.

Que leur répondez-vous à ses auditeurs qui nous écrivent sur l’Arménie ?

D'abord, il faut faire un peu de pédagogie là-dessus, on est obligé : la province d'Artsakh, qu'on appelle aussi le Haut-Karabakh, car c'est une région du Caucase, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui est au cœur d'un conflit entre les deux pays, cette province est surtout peuplée d'Arméniens. Elle a déclaré son indépendance, au début des années 90, mais l'Azerbaïdjan estime que le territoire lui appartient. Il y a eu plusieurs guerres. La plus récente date de 2020. 6.500 morts. L'Azerbaïdjan a reconquis une bonne partie des terres, mais il y a eu un accord de cessez-le-feu, qui n'est pas vraiment respecté et en fait, il y a un couloir qui relie l'Arménie à la province, et ce couloir est actuellement bloqué, dit l'Arménie, par l'Azerbaïdjan.

Et la situation, c'est vrai, est très préoccupante. C'est un conflit à bas bruit, si on peut dire, et c'est vrai qu'on n'en parle pas tous les jours sur franceinfo, mais on suit cette crise de près. Une reporter de la rédaction internationale, Virginie Pironon, s'est rendue récemment en Arménie. On s'efforce de raconter et de documenter la crise humanitaire vécue par les Arméniens. Il y a en plus des rôles assez troubles, joués par la Russie et la Turquie. C'est une situation très complexe. On en fait état régulièrement sur l'antenne de franceinfo, et on continuera à le faire.

On termine avec l’actualité au Pérou. Des auditeurs regrettent que la situation des Péruviens qui manifestent en ce moment pour le départ de leur présidente, Dina Boluarte ne soit pas davantage évoquée.

Rappelons que depuis le début du mois de décembre 2022, 46 personnes sont mortes dans les manifestations contre la destitution et l’arrestation du président de gauche, Pedro Castillo. Comment couvrez-vous cette actualité ?

C'est vrai, crise politique majeure actuellement au Pérou, beaucoup de Péruviens dénoncent un coup d'Etat, sans pour autant en plus demander le retour au pouvoir de Pedro Castillo. C'est une situation très complexe, là aussi. Il y a des manifestations tous les jours. C'est parti du sud du pays, mais le mouvement a gagné la semaine dernière la capitale, Lima, et on a une correspondante au Pérou, Amanda Chaparro, qui ne vit pas à Lima, mais qui s'est rendue sur place, il y a une semaine.

Plusieurs reportages ont été diffusés sur franceinfo. On couvre, grâce à elle, la situation sur le terrain, et puis évidemment avec nos reporters à Paris également. On discute d'ailleurs actuellement de l'envoi d'un reporter au Pérou, pour épauler notre pigiste sur place. En tout cas, on suit de très près, là aussi, la situation au Pérou, même si on n'en entend pas parler tous les jours sur franceinfo.