Un nouvel Erasmus, enquête intime sur les transfuges de classe et Dune veut briser la malédiction

DUNE 2020 de Denis Villeneuve

« Où vont les rêves que nos parents avaient pour nous ? » Voilà la question que pose Adrien Naselli, journaliste, dans son premier livre : Et tes parents, ils font quoi ? Enquête sur les transfuges de classe qui sort aujourd'hui chez Lattès. Le journaliste, fils d'un chauffeur de bus et d'une secrétaire, éclaire les drames intimes qui se jouent derrière l'ascension sociale des enfants, entre ressentiment et incompréhension. Il nous raconte son histoire, celle de ses témoins et le chemin de ce livre.

C'est l'un des temps forts, pourtant encore assez méconnu, de la politique européenne : le discours sur l'état de l'Union. Depuis 2010 en effet, le président de la Commission Européenne s'adresse aux députés de l'UE à Strasbourg pour dresser un bilan de son action et dessiner les lignes directrices de l'année qui s'annonce. Ursula Von Der Leyen s'est pliée à l'exercice aujourd'hui et, vous allez l'entendre, elle a prononcé un plaidoyer pour la jeunesse et annoncé la création d'un nouvel Erasmus, dédié aux jeunes descolarisés.

C'est un succès littéraire qui n'a pas encore connu de succès au cinéma. Enfin peut-être jusqu'à aujourd'hui. L'adaptation de Dune par Denis Villeneuve, avec notamment Timothée Chalamet, sort aujourd'hui en salle. Lloyd Chéry, journaliste spécialiste de science-fiction nous raconte l'histoire de ce film.

Invités : Adrien Naselli, journaliste, et Lloyd Chéry, spécialiste de la science-fiction

