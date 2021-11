Le mystère grandit autour de la joueuse Peng Shuai, et Mortelle Adèle symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire

C'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Le Quart d'Heure donne la parole à d'anciennes victimes qui ont décidé de faire une force de ce passé douloureux: : Noémye Grohan, fondatrice de l'association Génér'action Solidaires, et Antoine Dole, créateur de la série BD Mortelle Adèle. Et puis on revient sur l'étrange disparition de Peng Shuai : un email envoyé aujourd'hui renforce les inquiétudes sur le sort de la joueuse de tennis chinoise.

"Le harcèlement sévit toujours à l'école, sur les réseaux sociaux, sans laisser aucun moment de répit à ceux qui en sont victimes." Dans une vidéo publiée ce matin sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron annonce de nouvelles mesures pour faire face au harcèlement scolaire dont seraient victimes 6 à 10% des élèves scolarisés, selon des chiffres publiés par le Sénat. Un quart des collégiens seraient confrontés à du cyberharcèlement, souligne par ailleurs ce rapport.

Pourtant, de gros efforts sont faits pour sensibiliser le personnel, les élèves, les médecins à ces violences psychologiques ou physiques qui peuvent aboutir à des drames, comme le suicide le mois dernier de Dinah, lycéenne scolarisée en Alsace.

Souvent, ce sont d'anciennes victimes qui choisissent de consacrer du temps et de l'énergie à ce travail de sensibilisation, en allant dans les collèges, en écrivant des livres, comme si le harcèlement marquait pour toujours ceux qui y ont fait face. Deux d'entre eux témoignent dans le "Quart d'Heure" aujourd'hui : Noémya Grohan, présidente de l’association Génér’action Solidaire, qui fait de la sensibilisation dans les établissements scolaires, et Antoine Dole, le créateur de la série BD Mortelle Adèle.

Le mouvement #whereisPengShuai prend de l'ampleur

Elle a 35 ans, c'est une ancienne numéro 1 mondiale et une star dans son pays, et elle est introuvable depuis 16 jours : l'inquiétude grandit à propos de la disparition de Peng Shuai. Tout a commencé le 2 novembre, quand la joueuse a accusé publiquement de viol un ancien haut cadre du régime. Depuis plus de nouvelles, à part un message publié aujourd'hui par les médias officiels chinois où elle écrit "aller bien", mais cela suscite plus d'incompréhension que de soulagement car beaucoup mettent en doute l'authenticité de ce message.

D'autant que Peng Shuai n'est pas la première célébrité à ainsi disparaître en Chine. Le patron d'Interpol, le propriétaire du groupe Alibaba ou encore l'actrice Fan Bingbing ont aussi été visés par ces "disparitions forcées" que dénoncent les associations de défense des droits de l'homme et qui peuvent durer plusieurs mois. La mobilisation internaitonale pourra peut-être changer les choses cette fois : "la voix des femmes doit être entendue et respectée, sans être dictée ni censurée" écrit aujourd'hui Steve Simon, le patron du circuit professionnel féminin, faisant de Peng Shuai un symbole du mouvement me-too et de la difficile libération de parole.

Invité·es : Antoine Dole, auteur, et Noémya Grohan, présidente de Génér'action solidaire

Retrouvez "Le Quart d'Heure" du lundi au vendredi sur franceinfo, sur l'application Radio France et toutes les autres applications de podcast (Spotify, Apple podcasts, Podcast Addict, Deezer ...).