"Jul, c'est le sang" : comment le rappeur marseillais a atteint le statut d'icône dans sa ville

Aujourd'hui, le Quart d'Heure vous emmène à Marseille. C'est dans cette ville qu'Emmanuel Macron est venu vanter les mérites de l'école du futur. Mais c'est aussi à Marseille que Jul va donner samedi un concert événement au stade Vélodrome. On a voulu comprendre le lien si fort qui unit le rappeur à sa ville. Dans cet épisode, on revient aussi sur le verdict dans l'affaire Depp / Heard : est-ce un tournant dans le mouvement #metoo ?

Elle l'accuse de violences conjugales, il dénonce une diffamation. Pendant des semaines, le duel entre la star Johnny Depp et son ex-épouse la comédienne Amber Heard est suivi, scruté, jugé, moqué par des millions d'Américains au cours d'un procès ultra-médiatisé. Hier soir, le jury a donné raison pour une très large part à Johnny Depp. Son ancienne compagne fait part de sa "déception" et "parle d'un retour en arrière vers une époque où une femme qui parle publiquement est culpabilisée et humiliée". Cette affaire marque-t-elle un tournant dans le mouvement #metoo et la libération de la parole ? On fait le point dans le Quart d'Heure.

Dans les couloirs de l'école du futur

On vous emmène aussi à Marseille. Pour son 10ème déplacement dans la ville en tant que président, Emmanuel Macron est allé visiter une école et vanter les mérites de "l'école du futur", un dispositif qui donne plus d'autonomie aux chefs d'établissements. Malgré les critiques des syndicats, le chef de l'Etat souhaite à terme généraliser cette expérimentation menée dans 59 écoles marseillaises.

Jul c'est Marseille, Marseille c'est Jul

Mais à Marseille l'événement de la semaine, ce n'est pas la visite du président mais le concert du roi : samedi, Jul va donner son tout premier concert au Stade Vélodrome. Il présentera sur scène son nouvel album, "Extraterrestre", qui sortira demain. Comment expliquer ce lien si fort entre le rappeur et sa ville ? Margaux Queffélec, reporter au Quart d'Heure, est allée à la rencontre des fans et a visité le studio d'enregistrement où la star du rap a réalisé ses précédents albums.