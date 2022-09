Le mot à la bouche : sécheresse

Le mot à la bouche Thierry Marx et Bernard Thomasson Le dimanche à 12h56, 14h26 et 16h26

La sécheresse est, cette année, exceptionnelle, avec un impact sur les étals de fruits et légumes pour la rentrée. Pourtant la situation du moment tendra à l'avenir à devenir la norme. Le réchauffement climatique est là, il aura un impact sur notre agriculture et sur notre alimentation.

Dans l'immédiat, il ne devrait pas y avoir de pénurie sur les principaux produits, même si les prix, comme dans beaucoup de secteurs, ont gonflé : plus 10% en un an, selon l’association Familles rurales. Pour Thierry Marx, il convient d'engager une profonde réflexion sur les circuits d'approvisionnement et les modes de consommation.

"On veut tout, toujours plus, et moins cher ! Cela ne fonctionne plus." Thierry Marx à franceinfo

Un cahier des valeurs

L'alimentation ne doit en aucun cas devenir la variable d'ajustement du pouvoir d'achat, que l'on peut faire évoluer en jouant sur la téléphonie mobile, certains loisirs, ou l'immobilier par exemple. Mais il ne faut pas brader la nourriture, c'est notre santé qui est en jeu.

Selon Thierry Marx, le monde agricole est déjà en avance sur toutes ces questions, contrairement à certaines idées reçues : "Il réclame un cahier des valeurs plutôt qu'un cahier des charges. Comment redonner de la valeur à l'agriculture. Les paysans ont réfléchi sur les surfaces à arroser, l'économie de l'eau ou le traitement des produits pied par pied."