Yaïr Netanyahou, l'incontrôlable fils du Premier ministre israélien qui critique les militaires sur les réseaux sociaux

Yaïr Netanyahou, qui vit à Miami depuis un an et demi, inonde ses réseaux sociaux de propos virulents pour défendre son père et critiquer l'armée.

Yaïr Netanyahou, le fils du Premier ministre israélien, reprend du service sur les réseaux sociaux. Il semble être en mission commandée pour défendre son père et pointer du doigt la responsabilité des militaires dans le fiasco sécuritaire du 7 octobre avec depuis, une guerre qui n'en finit pas. Yaïr Netanyhaou, personnage sulfureux en Israël et inconnu en France, est d'abord un fils à papa. Il est l'aîné des deux garçons que Benyamin Netanyhou a eu avec Sara, sa troisième épouse.

Yaïr Netanyahou a 32 ans et on ne sait pas vraiment ce qu'il fait dans la vie. Depuis près d'un an et demi il est à Miami, au sud des États-Unis, dans la maison d'un riche ami de la famille. C'est aussi un influenceur politique, très actif sur les réseaux sociaux, près de 200 000 abonnés sur Twitter et plus de 120 000 sur Instagram.

Un podcast avec le fils de l'ex-président brésilien Bolsonaro

Il produisait aussi un podcast pendant un moment, où il avait notamment invité le fils d'un autre dirigeant illibéral, Eduardo Bolsonaro, l'héritier de l'ancien président brésilien. "Aujourd'hui, je suis avec mon bon ami Eduardo Bolsonaro. On va parler aujourd'hui de la puissance de la gauche radicale face à la droite libre que l'on aime. Merci d'être avec moi aujourd'hui", peut-on entendre.

L'autre Netanyahou est donc un apparatchik du système politique israélien que son père domine depuis plus de 15 ans et qu'il ne cesse de conspuer. Un antisystème produit par le système : il est suprémaciste, favorable à la colonisation et proche de l'extrême droite la plus violente. Et il anime donc, sur les réseaux sociaux, ce que les opposants de son père appellent ici "la machine à poison".

Il insulte des gradés de l'armée

Depuis plusieurs jours, Yaïr Netanyahou a donc pris en grippe l'armée de son propre pays. Et il n'a pas froid aux yeux. Il est réfugié à l'étranger, loin des combats, mais s'acharne sur les haut gradés de l'armée, responsables pour lui du fiasco sécuritaire du 7 octobre et de l'impasse de la guerre. Dans un récent message sur Instagram, il a qualifié le chef d'Etat major Herzi Halevi et le patron du renseignement intérieur Ronen Bar de "ratés".

La charge est violente et pas si innocente. Benyamin Netanyahou veut faire porter le chapeau à l'armée et éviter à tout prix l'ouverture d'une commission d'enquête indépendante, alors il lâche ses coups. Mais les militaires se défendent par la voix de leur porte-parole, qui affirmait il y a quelques jours que vouloir l'idée de détruire Hamas revenait à jeter du sable aux yeux des Israéliens.

Dans ce conflit, Yaïr Netanyahou est en mission commandé. Son objectif : charger l'armée et disculper son père. Et dans un pays plus à droite que jamais, sa voix porte.