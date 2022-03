Ukraine : comment la guerre se raconte sur les réseaux sociaux

Avant la guerre, sur son compte Tik Tok, Valéria postait des vidéos de soirées entre copains ou de shootings de mode. Aujourd'hui, la jeune photographe raconte son quotidien à Tchernihiv, dans le bunker sans fenêtres où elle s'est réfugiée avec sa famille.

Musique décalée, textes pleins d'humour, émoticones... C'est avec les codes de sa génération que Valeria montre comment elle mange ou comment elle se lave. Elle se filme au supermarché entre les rayons vides, dans les rues de son quartier détruit par les bombardements, quand les alertes résonnent. L'une de ses dernières vidéos a fait 28 millions de vues. Valéria est devenue l'un des visages de la guerre, interrogée par la BBC et CNN.

Ukrainian photographer documents living in a bunker in Ukraine on TikTok

Ukrainian photographer Valeria Shashenok says she is documenting life living in Ukraine during the Russian invasion using TikTok to “show what it’s like in real life.”https://t.co/XyEMvebn29 — Pamela Brown (@PamelaBrownCNN) March 7, 2022

"Beaucoup de gens m'écrivent pour me remercier, dit-elle. Ils me remercient de montrer ce qui passe vraiment... Et c'est ma mission, en fait, montrer au monde entier cette guerre, la rendre visible sur TikTok". L'utilisation des réseaux sociaux n'est pas nouveau, on l'a vu pendant les Printemps arabes ou en Syrie, la différence aujourd'hui c'est que la guerre y est presque devenue un sujet comme un autre. Et beaucoup d'influenceurs la documentent exactement de la même façon qu'ils publiaient des tutos maquillages ou racontaient leur vie sans histoire.

Un soldat ukrainien, Alex Hook, basé dans le Donbass, publiait déjà beaucoup avant la guerre, il a continué une fois mobilisé...

"Savoir que la mort est proche est un luxe, dit-il, pas une malédiction. L'ennemi est fort, nous sommes petits, mais nous avons choisi notre voie". Sur TikTok on le voit aussi avec quatre autres militaires et tout leur équipement, tenue de camouflage, casques, gilet pare-balles et fusil, danser sur du Nirvana ou se préparant à partir au combat. Son but à lui n'est pas de documenter le conflit mais de mettre en avant le courage et l'optimisme de ses combattants.

Même objectif pour Miss Ukraine 2015, qui a mis de côté ses robes de princesse et se montre aujourd'hui en treillis arme à la main sur son compte Instagram pour appeler ses compatriotes à défendre leur pays. On peut aussi citer le chanteur du groupe Boombox, l'un des plus populaires d'Ukraine, qui a abandonné sa tournée aux États-Unis pour rentrer se battre.

Трішки мотивації від лідера гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка pic.twitter.com/VQFdRjahGF — Armed Forces (@ArmedForcesUkr) February 28, 2022

Cette guerre de l'image est aussi largement portée, inspirée par le président ukrainien. Que ce soit pour s'adresser à son peuple ou interpeller la communauté internationale, chaque jour ou presque Volodymyr Zelensky diffuse un message sur internet.

Talked to my friend @JustinTrudeau about defense cooperation and how to increase sanctions pressure on Russia. Agreed on further diplomatic steps. Canada stands with Ukraine. We feel it every day. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Son compte Twitter est passé de 300 000 à cinq millions d'abonnés en quelques jours. L'ancien comédien s'affiche en mode selfie, souvent sur le terrain, en tee-shirt kaki, pour montrer qu'il résiste face à l'invasion russe. On est à mille lieux des vidéos très figées et presque martiales de Vladimir Poutine. Les Russes ont beau être passés maîtres de la désinformation en ligne avec leurs armées de trolls, aujourd'hui sur ce terrain, ils semblent avoir une guerre de retard.