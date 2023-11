"Soft power" : derrière la rencontre entre le PSG et Newcastle, le match entre le Qatar et l'Arabie saoudite

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Le Qatar et l'Arabie saoudite sont deux puissances régionales toujours rivales qui misent sur le soft power, et notamment le football, pour gagner en influence sur la scène internationale. Mais l'historique et la méthode ne sont pas les mêmes. Le Qatar est un pionnier, il y a plus de 10 ans qu'il possède le Paris Saint-Germain et qu'il en a fait un outil de communication. La stratégie saoudienne est plus récente et moins ostentatoire. Le fonds souverain du royaume n'a racheté Newcastle qu'en 2021 et il a laissé les clés du club au secteur sportif.

JOUR DE MATCH ! 💥



🔴🔵 PSG ⚡️ NEWCASTLE ⚫️⚪️



L'heure de la revanche pour les Parisiens. ⚔️ pic.twitter.com/bQ2bIY4mfg — Actu Foot (@ActuFoot_) November 27, 2023



Sauf qu'aujourd'hui l'Arabie saoudite veut copier et même dépasser son voisin. Si le Qatar a terminé 2022 en apothéose avec "sa" Coupe du monde, 2023 est l'année du réveil saoudien. La signature de Cristiano Ronaldo dans le championnat local, l'un des contrats les plus retentissants de l’histoire du football, a ouvert un mercato où l'argent coule autant que le pétrole. Riyad n'impose aucune limite à ses ambitions. Cet été le royaume avait déjà dépensé environ un milliard d'euros pour une trentaine de joueurs. Avec en ligne de mire la consécration du mondial 2034.

Un "sportwashing" assumé

Ce qui lui vaut des critiques de "sportswashing", ou "blanchiment par le sport", d'autant qu'en plus du football, le royaume finance un circuit professionnel de golf, le rallye Dakar, un grand prix de formule 1, il investit dans le catch, la boxe ou encore le tennis.

De quoi attirer les sponsors et surtout faire oublier que l'Arabie saoudite reste dans bien d'autres domaines un pays ultraconservateur et archaïque qui pratique les décapitations collectives de prisonniers, un pays où l’homosexualité est un crime et la liberté d’expression une chimère, un pays coupable de crimes de guerre au Yémen. Et dont le prince héritier, Mohamed ben Salmane (MBS) est selon la CIA responsable de l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. MBS avance sans aucun état d'âme. "Peu importe le mot que vous utilisez. Le sportwashing a augmenté mon PIB d’1%... Alors nous allons continuer à faire du sportwashing", déclarait-il fin septembre à la chaîne américaine Fox News.

"Well, If Sport-washing is going to increase my GDP by 1%, then we’ll continue doing Sport-washing” MBS



In response to media allegations that Saudi Arabia is engaging in “Sportwashing” MBS states that we don’t care whatever it’s called, we have 1% growth in our GDP and we’re… pic.twitter.com/qn2Vx3E6kc — معتز برناوي Mutaz B (@mmbarnawi) September 21, 2023

Il s'agit aussi de préparer l'après-pétrole en diversifiant l'économie saoudienne. Le développement du sport est l'une des pièces maîtresses de son grand plan de modernisation "Vision 2030".

Un succès personnel pour MBS ?

Le match de mardi 28 novembre est un symbole d'autant plus important que c'est aussi un match d'ego qui se joue entre MBS et l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani. À l'aller Newcastle l'avait emporté 4 à 1. Si les Magpies rééditent leur victoire, le leader saoudien en fera aussi un succès personnel. Alors que l'Arabie saoudite espère aujourd'hui même décrocher l'exposition universelle de 2030 face à ses concurrents, Rome (en Italie) et Busan (en Corée du Sud).