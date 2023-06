Visite de Mohammed ben Salmane en France : l'Exposition universelle 2030 dans le viseur du Saoudien

La présentation à Paris de la candidature de l'Arabie saoudite pour organiser l'Exposition universelle 2030 à Riyad est un temps fort de la visite de MBS, le prince héritier. Et la poursuite de sa stratégie pour changer l'image de son pays.

Pour le prince héritier d'Arabie Saoudite, c'est une affaire personnelle, un enjeu de prestige : Mohammed ben Salmane a décidé de tout mettre en œuvre pour que Riyad, la capitale du royaume, accueille l'Exposition universelle 2030, qui coïncide avec le terme de son vaste plan de modernisation sociétale et économique baptisé Vision 2030. MBS s'est lancé dans une intense opération de communication et de lobbying pour décrocher cet événement planétaire qui serait une première pour l'Arabie Saoudite et une consécration pour lui. Et il profite de sa visite en France pour assister lundi 19 juin au Grand Palais éphémère, à Paris, à la présentation de la candidature de Riyad, devant un parterre de VIP internationaux.

>> Trois questions sur la rencontre entre Emmanuel Macron et le prince saoudien Mohammed ben Salmane

Cette candidature de l'Arabie Saoudite est soutenue par la France et elle est présentée à Paris à la veille de l'assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE), l'organisateur de l'exposition universelle, qui se tient elle aussi à Paris, les 20 et 21 juin. Busan (Corée du Sud), Rome (Italie) et Odessa (Ukraine) sont également sur les rangs.

Les moyens de ses ambitions

Ambitieux, le prince héritier voit grand et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, explique Pascal Boniface, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques (Iris) : "On peut dire que MBS est candidat à tout : non seulement à l'Exposition universelle, mais également à la Coupe du monde la même année, en 2030, peut être aussi aux Jeux olympiques par la suite. Il va faire du clientélisme, donner l'image du modernisateur de l'Arabie Saoudite. Et aussi de celui qui a beaucoup de cash et qui peut beaucoup distribuer : c'est une façon d'acheter de l'influence."

Et Mohammed ben Salmane a les moyens de ses ambitions : les caisses de son royaume sont pleines. L'Aramco, le géant pétrolier saoudien, a engrangé des bénéfices record en 2022 de plus de 160 milliards de dollars, comme le symbole d'une Arabie qui vit actuellement son deuxième âge d'or financier après celui des années 1970.