Santé : les Etats-Unis en manque inquiétant d'infirmières

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Les infirmières et infirmiers sont la colonne vertébrale des systèmes de santé partout dans le monde. Mais aux États-Unis, certains États manquent de dizaines de milliers d'infirmières.

D'après le syndicat national des infirmiers et les statistiques, le Nouveau-Mexique est le plus touché en ce moment. La moitié des hôpitaux de cet État du sud signalent là bas qu'ils ont moins d'infirmières que nécessaire. Le Vermont, le Rhode Island, la Virginie occidentale et l'Arizona sont aussi en manque de ces soignants. Mais c'est la Californie qui devrait connaître la pire pénurie d'infirmières de tout le pays au cours des dix prochaines années : il y manquera près de 45 000 infirmières d'ici à 2030. Le Texas en aura besoin de près de 16 000, 11 000 dans le New Jersey, un peu moins en Caroline du Sud, 5 400 en Alaska.



Globalement, il faudra 1,2 million d'infirmiers et infirmières aux États-Unis d'ici à 2030 pour remédier à cette pénurie.

Désamour pour le métier, manque de budget pour la formation

La pandémie de Covid-19 a mis ces personnels à rude épreuve et la profession est moins attrayante aujourd'hui pour les jeunes générations. Près de quatre nouvelles infirmières sur dix disent vouloir changer d'emploi au bout d'un an seulement. Ensuite, il y a aujourd'hui 4,2 millions d'infirmières diplômées aux États-Unis, et la plupart ont plus de 50 ans. L'âge moyen est de 52 ans et elles prévoient de prendre leur retraite au cours des dix prochaines années.

Enfin, le pays a du mal à former les infirmiers de demain. Près de 200 000 postes sont à pourvoir chaque année aux États-Unis. Mais par exemple, en 2019, plus de 80 000 candidats ont été refusés dans les écoles d'infirmières ; 91 000 en 2021 parce qu'il n'y avait pas assez de budget, pas assez de salles de classe et surtout pas assez de professeurs, tout simplement, pour leur apprendre le métier.